أخبار العالم

الصين تفرض عقوبات على 5 وحدات أمريكية تابعة لشركة بناء سفن كورية جنوبية

محمد على

قالت وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء إنها حظرت تعاملات الشركات الصينية مع خمس شركات تابعة لشركة هانوا أوشن الكورية الجنوبية لبناء السفن في أحدث ضربة من جانب بكين لجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة بناء الصناعة في أمريكا.

أعلنت الوزارة أنها تُجري تحقيقًا في تحقيقٍ أجرته واشنطن بشأن هيمنة الصين المتنامية على صناعة بناء السفن عالميًا، وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات الانتقامية. وقالت إن التحقيق الأمريكي يُهدد الأمن القومي الصيني وقطاع الشحن البحري، مشيرةً إلى مشاركة شركة هانوا في التحقيق.

وأطلق الممثل التجاري الأمريكي التحقيق التجاري بموجب المادة 301 في أبريل 2024.

 وخلص التحقيق إلى أن قوة الصين في الصناعة تشكل عبئًا على الشركات الأمريكية.

وقال كون كاو، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ريدال للاستشارات: "لقد حوّلت الصين بناء السفن إلى سلاح".

 وأضاف: "تُشير بكين إلى أنها ستستهدف شركات الدول الأخرى التي تساعد واشنطن في مواجهة الهيمنة البحرية الصينية".

ويُشكّل الشحن الدولي وبناء السفن مجالَ خلافٍ آخر بين واشنطن وبكين. فقد فرض كلٌّ من الجانبين رسوم موانئ جديدة على سفن الطرف الآخر، دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

ويبدو أن الهدنة في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم قد انهارت بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على الواردات من الصين، معربًا عن إحباطه من ضوابط التصدير الصينية الجديدة على المعادن النادرة.

وأثار تصاعد الخلافات شكوكًا حول ما إذا كان ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج سيمضيان قدمًا في اجتماعهما المقرر أواخر هذا الشهر. 

وأعلنت بكين أن الصين والولايات المتحدة عقدتا محادثات على مستوى العمل يوم الاثنين، وأنهما حافظتا على التواصل.

وتعمل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على بناء علاقات وثيقة في مجال بناء السفن ردا على هيمنة الصين كأكبر دولة لبناء السفن في العالم.

وفي العام الماضي، حصلت شركة هانوا أوشن أيضًا على عقود مع البحرية الأمريكية للقيام بأعمال الصيانة والإصلاح والتجديد للسفن البحرية الأمريكية.

وقالت الصين إن رسوم الموانئ الجديدة ستطبق على السفن المملوكة لشركات أمريكية أو كيانات أو أفراد آخرين، وتلك التي تديرها كيانات أمريكية بما في ذلك تلك التي تمتلك الولايات المتحدة حصة فيها بنسبة 25 في المائة أو أكثر، والسفن التي ترفع العلم الأمريكي والسفن التي بنيت في الولايات المتحدة، وهو ما يعكس في العديد من الجوانب رسوم الموانئ الأمريكية على السفن الصينية.

وتمثل الشركات الأمريكية 2.9% فقط من إجمالي ملكية أساطيل السفن العالمية من حيث الطاقة الاستيعابية، و0.1% من إجمالي حمولة بناء السفن العالمية. 

وتعهد ترامب بالمساعدة في إعادة بناء هذه الصناعة في إطار مساعيه الأوسع لتوسيع نطاق التصنيع في الولايات المتحدة.

وقالت شركة هانوا أوشن في مايو الماضي إنها ستنسحب من مشروع مشترك في الصين.

الصين عقوبات وحدات أمريكية السفن الكورية الجنوبية واشنطن الولايات المتحدة المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمريكا وزارة التجارة الصينية الشركات الصينية خمس شركات شركة بناء السفن الكورية الجنوبية هانوا أوشن

