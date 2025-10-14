قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 وفيات و7 مصابين.. ارتفاع ضحايا سقوط تروسيكل يقل 11 تلميذا بمصرف في أسيوط
استقرار نسبي في أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور اليوم
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو

محمد على

احتشد عدد من قادة الكنيسة المشيخية بأمريكا احتجاجا على سياسات حكومة ترامب متجمعين أمام مركز الاحتجاز التابع لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في برودفيو بشيكاجو.

رفع المحتجون عبارات تدين التفرقة، مؤكدين على حقوق المهاجرين وعلى رسالة المحبة.

وقال منظمو الحدث إن هذا اللقاء الروحي يعكس تصميم رجال الدين على أن تكون الصلاة أداة مقاومة روحية ضد الظلم، ورسالة تضامن مع المهاجرين المحتجزين وعائلاتهم.

ذكر المشاركون أن تحركاتهم السابقة قوبلت باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، إلا أنهم عادوا هذه المرة بـ«الخبز والبركة»، مؤكدين أن السلام أقوى من العنف، وأن الكنيسة مدعوة اليوم إلى الوقوف في صف المظلومين.
 

