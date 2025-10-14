قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسوشيتيد برس تبرز تصريحات الرئيس السيسي الفرصة الأخيرة للسلام بالمنطقة
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية

منار عبد العظيم

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه رسالة إلى نظيره اللبناني، عبّر فيها عن دعمه للقرارات "الشجاعة" التي اتخذتها الدولة اللبنانية من أجل تحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية.

فرنسا تجدد موقفها الداعم لسيادة لبنان

وجاء في الرسالة ، إشادة فرنسية بالخطوات المتخذة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها البلد.

جهود لبنانية نحو تثبيت الاستقرار

وتعكس رسالة ماكرون، دعمًا دوليًا للجهود اللبنانية الهادفة إلى ضبط السلاح غير الشرعي، كخطوة أساسية نحو تثبيت الأمن الداخلي وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.

قطاع غزة الرئيس الفرنسي ماكرون

