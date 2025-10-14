ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجّه رسالة إلى نظيره اللبناني، عبّر فيها عن دعمه للقرارات "الشجاعة" التي اتخذتها الدولة اللبنانية من أجل تحقيق حصرية السلاح بيد القوات الشرعية.

فرنسا تجدد موقفها الداعم لسيادة لبنان

وجاء في الرسالة ، إشادة فرنسية بالخطوات المتخذة لتعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وبسط سلطتها على كامل أراضيها، في ظل التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها البلد.

جهود لبنانية نحو تثبيت الاستقرار

وتعكس رسالة ماكرون، دعمًا دوليًا للجهود اللبنانية الهادفة إلى ضبط السلاح غير الشرعي، كخطوة أساسية نحو تثبيت الأمن الداخلي وتعزيز دور المؤسسات الرسمية.