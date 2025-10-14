قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية يؤكد أهمية الوعي الفكري لمواجهة التضليل الرقمي

فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية
فعاليات أسبوع الدعوة الإسلامية
عبد الرحمن محمد

شهدت جامعة بنها، في ثالث أيام فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثاني عشر» الذي تنظمه اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع الجامعة، ندوة علمية بعنوان «تحديات الإيمان في العصر الرقمي»، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة نخبة من علماء الأزهر وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية.

استهدفت الندوة توضيح خطورة «الحرب على المفاهيم الدينية» عبر الفضاء الرقمي، وكشف أساليب «التضليل المغلف بالعلم» الذي يسعى لزعزعة الثقة في الوحي والسنة وتشويه القدوات الإسلامية، من خلال تقديم أدوات فكرية ومعرفية تمكّن الشباب من بناء مناعة فكرية تحميهم من حملات التشكيك المنتشرة عبر المنصات الرقمية.

في كلمته الافتتاحية، رحّب الأستاذ الدكتور هاني شحته، عميد كلية التربية النوعية، بعلماء الأزهر المشاركين، مؤكدًا أن هذا اللقاء يمثل فرصة حقيقية لتحصين عقول الشباب من الأفكار الهدامة، ودعمهم في تكوين رؤية نقدية متزنة تقوم على الحوار والمعرفة، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر مع علماء الأزهر يسهم في ترسيخ الفهم الوسطي للدين ويحمي الطلاب من الانجراف وراء أي تيار فكري سطحي أو مشوه.

من جانبه، أوضح فضيلة الدكتور عبد الفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن الهجوم على المفاهيم الدينية عبر الإنترنت يجري بأساليب دقيقة تستهدف تفكيك الهوية الإسلامية، من خلال تشويه مفاهيم العرض والشرف والحشمة، وربطها بالرجعية، وتقديم التحلل الأخلاقي تحت شعار الحرية المطلقة.

 وبين أن مواجهة هذه الحملات تتطلب وعيًا عميقًا بالفرق بين الحرية المسؤولة والفوضى الفكرية التي يروّج لها التضليل الرقمي.

وأضاف العواري أن «التضليل المغلف بالعلم» يمثل أحد أخطر أشكال الغزو الفكري المعاصر، حيث تُقدَّم الشبهات في صورة أبحاث أو محتوى رقمي يفتقر إلى الأسس المنهجية، بهدف إضعاف الثقة في النصوص الشرعية والتاريخ الإسلامي، وإسقاط المرجعيات الدينية والأخلاقية التي يقوم عليها المجتمع.

وأشار إلى أن من أبرز أساليب هذه الحرب الفكرية «تشويه القدوات» وإسقاط الرموز الإسلامية في محاولة لإفراغ المجتمع من شخصياته المرجعية، مقابل الترويج لرموز زائفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تستنزف طاقات الشباب في التفاهة واللهو، مما يؤدي إلى فراغ قيمي يسهل ملؤه بالأفكار الهدامة.

وأكد العواري أن المنهج الإسلامي في التربية قائم على «إعمال العقل» والبحث عن الحقيقة من مصادر موثوقة، بما يتيح للفرد التمييز بين الصواب والشبهة، ويؤسس لوعي فكري ناضج يحمي المجتمع من التضليل.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور حسن يحيى، أمين اللجنة العليا للدعوة بالأزهر، أن الأسابيع الدعوية التي ينظمها مجمع البحوث الإسلامية في الجامعات تمثل استجابة واقعية لتحديات العصر الرقمي، وتهدف إلى مد جسور التواصل الفكري والمعرفي مع الشباب لترسيخ أسس وعي ديني ووطني مستنير، مؤكّدًا أن الإيمان ليس مجرد فكرة بل هو قوة فاعلة ومنهج حياة متكامل.

وتحدث يحيى عن استهداف الهجمات الإلكترونية لمنظومة القيم الأسرية، عبر الترويج لأفكار تشجع على التمرد على الآباء وإلغاء أدوارهم تحت شعارات الحرية الزائفة، محذرًا من خطورة تجاوز الحدود الأخلاقية في العلاقات الاجتماعية داخل الأوساط الطلابية، لما لذلك من آثار سلبية على استقرار الفرد والمجتمع.

وفي ختام الندوة، دعا أمين اللجنة العليا للدعوة الشباب إلى الاقتداء بالأنبياء والصحابة والعلماء وآبائهم وأمهاتهم الذين يمثلون القدوة العملية في التضحية والقيم، مؤكدًا أن استلهام تجارب هؤلاء هو السبيل لتكوين وعي ناضج يميز بين القدوة الحقيقية والزائفة.

يذكر أن فعاليات «أسبوع الدعوة الإسلامية الثاني عشر» الذي بدأ الأحد ١٢ أكتوبر وتستمر حتى الخميس ١٦ أكتوبر، تتضمن سلسلة من الندوات الحوارية حول موضوعات مثل «الإيمان والهوية»، و«تحديات الإيمان في العصر الرقمي»، و«الإيمان والحياة»، و«الإيمان وتحقيق الأهداف».

 ويأتي هذا البرنامج في إطار حرص الأزهر الشريف على التواصل مع شباب الجامعات وترسيخ القيم الدينية والوطنية لديهم، وبناء جيل واعٍ ومستنير يحمل رسالة الوسطية والاعتدال.
 

جامعة بنها أسبوع الدعوة الإسلامية الإمام الأكبر شيخ الأزهر مجمع البحوث الإسلامية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

ترشيحاتنا

جثه صورة أرشيفية

التصريح بدفن جثة عامل سقط في بئر مياة ري بالعدوة شمال المنيا

صورة ارشيفية

سقوط مميت في الغردقة.. تحقيقات موسّعة لكشف لغز مصرع شاب بمنطقة الشيراتون

روبرت ليفاندوفسكي

ضربة موجعة.. برشلونة يعلن إصابة روبرت ليفاندوفسكي

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد