أمين «البحوث الإسلامية» للوعاظ: الحضور الفاعل في الميدان والتواصل المباشر يعزز الوعي المجتمعي

تفقد فضيلة أ.د محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، اليوم، منطقة وعظ المنيا، لمتابعة سير العمل الدعوي والتوعوي بالمحافظة، والوقوف على جهود الوعاظ والواعظات في تنفيذ خطط المجمع الميدانية، التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

وخلال الزيارة، اجتمع فضيلته بقيادات المنطقة وعدد من الوعاظ والواعظات، حيث استمع إلى عرض مفصل حول الأنشطة الدعوية المنفذة في المدارس والجامعات ومراكز الشباب والقرى، مؤكدًا على أهمية الحضور الفاعل في الميدان ومواصلة التواصل المباشر مع الناس لتصحيح المفاهيم ونشر القيم الأخلاقية والتربوية الأصيلة.

وأشاد الأمين العام بجهود وعّاظ وواعظات الأزهر في محافظة المنيا، مؤكدًا أن ما يقومون به من دور وطني ودعوي يعكس رسالة الأزهر الشريف في خدمة المجتمع ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم والفهم الصحيح للدين.



كما وجّه فضيلته بضرورة تكثيف البرامج التوعوية التي تستهدف فئة الشباب والأسرة، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة في قضايا القيم، والانتماء، وحماية النشء من الانحرافات الفكرية والسلوكية.

وفي ختام الجولة، عبّر الجندي عن تقديره للعاملين بالمنطقة، مشيدًا بما لمسه من روح جادة في العمل، داعيًا الجميع إلى مواصلة الأداء المتميز الذي يليق بمكانة الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية.