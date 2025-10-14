حمادة أنور: خروج منتخب الشباب بسبب الإنذارات سابقة غريبة في تاريخ المونديال

علّق حمادة أنور، مدير منتخب مصر للشباب، على خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعدما حقق الفراعنة الصغار فوزًا وحيدًا مقابل هزيمتين.

وفي تصريحات تليفزيونية، أعرب أنور عن استيائه من اللائحة التنظيمية للبطولة، مؤكدًا أن خروج المنتخب بسبب البطاقات الصفراء أمر غير مسبوق في تاريخ كرة القدم.

وقال: «لائحة مونديال الشباب غريبة جدًا، ما حصلش قبل كده إن منتخب يخرج بسبب الإنذارات، وما أفتكرش إنها ممكن تحصل تاني».

وأضاف مدير المنتخب: «أعتذر للجماهير المصرية عن نتائج منتخب الشباب في كأس العالم، التجربة لم تكن ناجحة لأننا لم ننجح في تخطي الدور الأول».

وأشار أنور ، إلى أن اتحاد الكرة لم يقصّر في دعم منتخب الشباب خلال مرحلة الإعداد، موضحًا أن الفريق خاض عدداً من المباريات الودية القوية قبل السفر إلى تشيلي.

كما تحدث أنور ، عن أسباب عدم ضم كريم أحمد لاعب ليفربول الإنجليزي إلى قائمة المنتخب، قائلاً: «كريم أحمد من مواليد 2007، أي أصغر من لاعبي المنتخب بعامين، كما أن بنيته الجسمانية أقل من باقي اللاعبين، ولذلك لم يتم اختياره، وهذا القرار في النهاية فني بحت».

وأضاف أن باقي اللاعبين المحترفين الذين لم يتم ضمهم يلعبون جميعًا في خط الوسط، في وقت تتوافر فيه بدائل كافية بهذا المركز، بينما تقيّد اللوائح الجهاز الفني بعدد محدد من اللاعبين في قائمة المونديال.