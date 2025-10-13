كريم رمزي : لابد من التحقيق في إخفاق منتخب الشباب بالمونديال.. وعلى أسامة نبيه تقبل النقد

طالب الإعلامي كريم رمزي، بفتح تحقيق في خروج منتخب الشباب بقيادة مديره الفني أسامة نبيه من دور المجموعات من مونديال الشباب الذي أقيم بتشيلي.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرناج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لابد أن يكون هناك تحقيق في أسباب اخفاق منتخب الشباب في كأس العالم للشباب الذي أقيم بتشيلي.

وأضاف: منتخب الشباب لم يظهر بكل مشرف وخروج المنتخب بهذا الشكل كان سيئا ولا يليق بإسم وسمعة الكرة المصرية، ولا بد أن يكون هناك تحقيق فوري في اسباب هذا الخروج.

وتابع: كابتن أسامة نبيه وهو واحد من الشخصيات المحترمة، حزين من النقد الذي تلقاه المنتخب عقب خروجه من بطولة كاس العالم للشباب.

واردف: أطالب أسامة نبيه بتقبل النقد بشكل طبيعي، فالمنتخب لم يظهر بصورة مشرفة والأداء لم يكن على مستوى وبالتالي من الطبيعي وجود انتقادات لخروج المنتخب والأداء.