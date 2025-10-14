برلمانية: قمة شرم الشيخ تكتب تاريخًا جديدًا في صنع السلام

قالت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن التوقيع على الوثيقة الشاملة لإنهاء العدوان في غزة خلال قمة شرم الشيخ للسلام، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يُعد انتصارًا دبلوماسيًا جديدًا لمصر، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تصنع السلام بالكلام فقط، بل بالفعل والرؤيا والحكمة.

وأكدت العسيلي في بيان له اليوم، أن قمة شرم الشيخ أعادت الدور المصري إلى الواجهة كراعٍ للحلول وليس مجرد مشارك في المداولات، مشددة على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أثبت من جديد أن مصر تملك الإرادة السياسية الصلبة التي تجمع القوى الإقليمية والدولية إلى طاولة واحدة، عندما فشلت لغة السلاح في تحقيق أي تقدم.

نجاح مصر في إعادة تشكيل العلاقات الدولية

ولفتت إلى أن إعجاب الرئيس ترامب بزعامة السيسي ورؤيته السياسية يدلل على الاحترام الدولي الذي تناله مصر، معتبرة أن هذا التقدير العالمي يعكس نجاح مصر في إعادة تشكيل العلاقات الدولية من موقع المبادرة والتأثير لا التلقي.

وأضافت العسيلي أن استضافة مصر لهذه القمة التاريخية بعثت برسالة قوية للعالم بأن الشرق الأوسط يمكن أن يتحول من مسرح حروب إلى أرض سلام، وأن إرادة الشعوب، حين تُعبّر عنها قيادة واعية، قادرة على تحويل الأزمات إلى فرص بناء وازدهار.

ودعت إلى ترجمة الاتفاقات السياسية إلى خطوات عملية تُنفذ على أرض الواقع، وُلتزام دولي جاد لدعم استقرار المنطقة وتحقيق العدالة والسلام الشامل.