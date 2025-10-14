قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إفريقيا الوسطى: 9 أشخاص يتقدمون بأوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية

أ ش أ

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في جمهورية إفريقيا الوسطى ماتياس بارتيليمي مورويا، تسجيل 9 ترشيحات رسميا مع انتهاء فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 ديسمبر المقبل، وسوف يتولى المجلس الدستوري فحص أهلية الترشيحات، ومن المتوقع صدور قراره خلال الأسابيع القادمة.


ونقل موقع "ايه 54" الإخباري الإفريقي عن مورويا تأكيده - في خطاب رسمي - التزام الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين بتعزيز المسار الديمقراطي.. مشيدا بحسن سير عملية إيداع ملفات المرشحين في جميع أنحاء البلاد.
وأعرب مورويا عن امتنانه لجميع الجهات الفاعلة الوطنية وكذلك للشركاء الفنيين والماليين على دعمهم المستمر لإنجاح هذه المرحلة الحاسمة من العملية الانتخابية.

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إفريقيا الوسطى مورويا 9 ترشيحات طلبات الترشح الديمقراطي

