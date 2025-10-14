9500 شهيد تحت أنقاض غزة.. تحدي إنساني ومعملي يتطلب تدخلاً دوليًا عاجلاً

أكد حسني نديم، الناطق باسم بلدية غزة، أن المدينة تواجه تحديات جسيمة في التعامل مع كميات هائلة من الركام الناتج عن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع، مشيرًا إلى أن دمار البنية التحتية تجاوز 85%، وتدمير أكثر من 90% من شوارع المدينة، ما يعقّد عمليات إعادة الإعمار والصيانة بشكل كبير.

نقص حاد في المعدات وطرق مدمّرة بالكامل

وأوضح نديم أن الاحتلال استهدف الآليات والمعدات الثقيلة، ما تسبب في عجز حاد لدى البلدية، التي لا تملك حاليًا سوى عدد محدود من الجرافات والمعدات غير الكافية لمواجهة حجم الدمار، ما يعيق إزالة الأنقاض وفتح الطرقات المغلقة.

دعوات لتدخل دولي وإدخال معدات ثقيلة

وطالب نديم بتدخل عاجل من المجتمع الدولي لإدخال آليات ومعدات ثقيلة جديدة إلى القطاع، منوهًا بأن دعم القطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمحلية ضروري لدعم جهود الإنعاش وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، خصوصًا شبكات المياه والصرف الصحي.

9500 شهيد تحت الأنقاض

وأشار نديم إلى أن عدد الشهداء العالقين تحت الأنقاض يُقدّر بنحو 9500، ما يمثل تحديًا إنسانيًا وعمليًا بالغ التعقيد، داعيًا إلى تضافر الجهود المحلية والدولية لتسريع عمليات إزالة الركام وانتشال الجثامين، وتقديم المأوى المؤقت للنازحين، وضمان عودة الخدمات الأساسية في أسرع وقت.