تغيير مفاجئ لملعب مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون العرب في إطار الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر إقامة المباراة على ستاد السلام بدلًا من ستاد القاهرة، بسبب تحديد موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في نفس موعد مباراة مودرن والمقاولون العرب على ستاد القاهرة.

وجاء نص خطاب رابطة الأندية كالتالي:

تهدي أسرة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أرق التحيات وأطيب الأمنيات آملين لسيادتكم دوام التوفيق.



إلحاقاً الى خطابنا رقم "۱۲" بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧م بشأن جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري العام ( دوري (Nile) موسم ۲۰۲٦/٢٠٢٥م.



ونظرا لتحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباراة ( الأهلي × ايجل نوار ( يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٥م على ستاد القاهرة وذلك في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم ۲۰۲۶/۲۰۲۵م فقد تقرر تعديل مباراة ( مودرن سبورت × المقاولون العرب ) في الجولة الثانية عشر لتقام على ستاد السلام في تمام الثامنة مساء يوم 25 أكتوبر.

الأهلي في الدوري

محليًا، يخوض الأهلي موسمًا صعبًا في بطولة الدوري الممتاز وسط منافسة قوية من عدة أندية، أبرزها الزمالك والمصري البورسعيدي وبيراميدز.

ورغم البداية غير المثالية، استطاع الفريق استعادة توازنه بتحقيق فوزين متتاليين على حرس الحدود والزمالك في القمة بنتيجة 2-1، وهو ما أعاد الثقة للفريق والجماهير.

تُعد مواجهة إيجل نوار الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تم تقديمه الجمعة خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، عقب توقيعه عقدًا يمتد لعامين ونصف.

وطلب توروب من الجهاز الإداري إعداد تقرير تفصيلي عن جميع لاعبي الفريق يتضمن سبع نقاط أساسية: العمر، تاريخ الأندية السابقة، المساهمات التهديفية، المشاركات الدولية، سجل الإصابات، المركز الأساسي، والمرونة التكتيكية.

يسعى المدرب الدنماركي من خلال هذه التقارير إلى التعرف على كل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، بالتوازي مع متابعته لأدائهم في التدريبات والمباريات، من أجل تكوين رؤية شاملة تساعده على تحديد التشكيل الأساسي الأنسب للمباريات المقبلة.