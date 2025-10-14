قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأغذية العالمي: 137 شاحنة دخلت قطاع غزة لدعم المخابز وتوفير المواد الغذائية
رئيس الوزراء: توجيهات رئاسية بتطوير ورفع كفاءة بحيرة البردويل| صور
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تغيير مفاجئ لملعب مباراة مودرن سبورت والمقاولون العرب

يسري غازي

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تعديل ملعب مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون العرب في إطار الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقرر إقامة المباراة على ستاد السلام بدلًا من ستاد القاهرة، بسبب تحديد موعد مباراة الأهلي ضد إيجل نوار في نفس موعد مباراة مودرن والمقاولون العرب على ستاد القاهرة.

وجاء نص خطاب رابطة الأندية كالتالي:

تهدي أسرة رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أرق التحيات وأطيب الأمنيات  آملين لسيادتكم دوام التوفيق.


إلحاقاً الى خطابنا رقم "۱۲" بتاريخ ٢٠٢٥/٧/٢٧م بشأن جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري العام ( دوري (Nile) موسم ۲۰۲٦/٢٠٢٥م.


ونظرا لتحديد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباراة ( الأهلي × ايجل نوار ( يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/١٠/٢٥م على ستاد القاهرة وذلك في بطولة دوري ابطال افريقيا موسم ۲۰۲۶/۲۰۲۵م فقد تقرر تعديل مباراة ( مودرن سبورت × المقاولون العرب ) في الجولة الثانية عشر لتقام على ستاد السلام في تمام الثامنة مساء يوم 25 أكتوبر.

الأهلي في الدوري

محليًا، يخوض الأهلي موسمًا صعبًا في بطولة الدوري الممتاز وسط منافسة قوية من عدة أندية، أبرزها الزمالك والمصري البورسعيدي وبيراميدز.

ورغم البداية غير المثالية، استطاع الفريق استعادة توازنه بتحقيق فوزين متتاليين على حرس الحدود والزمالك في القمة بنتيجة 2-1، وهو ما أعاد الثقة للفريق والجماهير.

 

تُعد مواجهة إيجل نوار الاختبار الرسمي الأول للمدير الفني الجديد ييس توروب، الذي تم تقديمه الجمعة خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي، عقب توقيعه عقدًا يمتد لعامين ونصف.

وطلب توروب من الجهاز الإداري إعداد تقرير تفصيلي عن جميع لاعبي الفريق يتضمن سبع نقاط أساسية: العمر، تاريخ الأندية السابقة، المساهمات التهديفية، المشاركات الدولية، سجل الإصابات، المركز الأساسي، والمرونة التكتيكية.

يسعى المدرب الدنماركي من خلال هذه التقارير إلى التعرف على كل الجوانب الفنية والبدنية للاعبين، بالتوازي مع متابعته لأدائهم في التدريبات والمباريات، من أجل تكوين رؤية شاملة تساعده على تحديد التشكيل الأساسي الأنسب للمباريات المقبلة.

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

لعدم الالتزام مع صناع العمل.. عمرو سلامة يقاضي إحدى شركات الإنتاج

أحمد خالد موسي يعلن بدء تصوير فيلم شمس الزناتي

عرض فيلم “Frankenstein” في مهرجان لندن السينمائي

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

هند عصام تكتب: الملك سمندس

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

