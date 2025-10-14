زيارة مجلس النواب المصري ولقاء مع الأمين العام للمجلس ضمن فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

نظم المشاركون اليوم زيارة إلى مقر مجلس النواب المصري، حيث كان في استقبالهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، الذي عقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع الشباب العربي المشارك، في إطار فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

وشهد اللقاء مناقشات ثرية حول آليات العمل البرلماني والتشريعي في مصر، ودور البرلمان في دعم قضايا الشباب وتعزيز المشاركة السياسية، كما استعرض الأمين العام تجربة مجلس النواب في تطوير الأداء التشريعي وتفعيل التواصل مع المواطنين.

وشارك في اللقاء 60 شابًا وفتاة من 13 دولة عربية هي: مصر، فلسطين، ليبيا، اليمن، العراق، تونس، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الجزائر، الأردن، الصومال، وموريتانيا، وذلك ضمن فعاليات النسخة التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025 تحت شعار "هويتي.. عربية"، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع.



حضر اللقاء، الوزير مفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الأستاذة راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، الدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب، والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع المضابط بالمجلس.

ويهدف النموذج إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء للهوية العربية، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وبناء تعاون شبابي عربي مشترك، من خلال الورش التفاعلية والجولات الميدانية والأنشطة الثقافية التي تُسهم في بناء جيل عربي واعٍ بقضايا أمته.

