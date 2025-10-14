قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
«أنتِ جميلة» ترامب يثير الجدل ويغازل الحسناء الإيطالية
بريطانيا تستضيف محادثات لإعادة إعمار غزة.. وماليزيا تعلن استعدادها المشاركة بقوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيارة مجلس النواب المصري ولقاء مع الأمين العام للمجلس ضمن فعاليات نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي

نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي
نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي
القسم الرياضي

نظم المشاركون اليوم زيارة إلى مقر مجلس النواب المصري، حيث كان في استقبالهم المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، الذي عقد لقاءً حواريًا مفتوحًا مع الشباب العربي المشارك، في إطار فعاليات النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي، التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، 

وشهد اللقاء مناقشات ثرية حول آليات العمل البرلماني والتشريعي في مصر، ودور البرلمان في دعم قضايا الشباب وتعزيز المشاركة السياسية، كما استعرض الأمين العام تجربة مجلس النواب في تطوير الأداء التشريعي وتفعيل التواصل مع المواطنين.

وشارك في اللقاء 60 شابًا وفتاة من 13 دولة عربية هي: مصر، فلسطين، ليبيا، اليمن، العراق، تونس، الإمارات، سلطنة عمان، قطر، الجزائر، الأردن، الصومال، وموريتانيا، وذلك ضمن فعاليات النسخة التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 18 أكتوبر 2025 تحت شعار "هويتي.. عربية"، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني ـ الإدارة العامة لبرلمان الشباب والطلائع.


حضر اللقاء، الوزير مفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، الأستاذة إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الأستاذة راندا البيطار مدير عام برلمان الشباب والطلائع، الدكتور علوم حميدة مقرر جلسات مجلس النواب، والدكتور رأفت صبحي رئيس قطاع المضابط بالمجلس.

ويهدف النموذج إلى ترسيخ قيم الولاء والانتماء للهوية العربية، وتعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر، وبناء تعاون شبابي عربي مشترك، من خلال الورش التفاعلية والجولات الميدانية والأنشطة الثقافية التي تُسهم في بناء جيل عربي واعٍ بقضايا أمته.
 

وزارة الشباب والرياضة أشرف صبحي البرلمان المصري برلمان الشباب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء البريطاني: خطة ترامب للسلام فرصة "لإغلاق فصل مروع من التاريخ"

رئيس الوزراء البريطاني: خطة ترامب للسلام فرصة "لإغلاق فصل مروع من التاريخ"

خلال التوقيع

توقيع خطاب نوايا بشأن استضافة مصر للأكاديمية الإقليمية للقيادة التابعة لـ "الفاو"

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

بالصور

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة رفع إشغالات مكبرة بمناطق المحطة وشارع البوستة ونفق المشاة والمنتزه بالزقازيق

حملة إزالة
حملة إزالة
حملة إزالة

فيديو

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد