أخبار العالم

أستراليا تشيد بخطة إرساء السلام في غزة

غزة
غزة
أ ش أ

  أشادت أستراليا، اليوم الثلاثاء، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، ووصفتها بـ"الإنجاز الهائل".

وأشاد نائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارليس بإدارة ترامب لمشاركتها في تأمين إطلاق سراح الرهائن وتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام في غزة.

وقال مارليس للصحفيين: "إن الوصول إلى هذه اللحظة يُعد إنجازا هائلا، وسيُخلده التاريخ"، بحسب هيئة البث الأسترالية.

من جانبها، هنأت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج الرئيس الأمريكي، قائلة: "لم نشهد هذا النوع من التقدم في الشرق الأوسط منذ فترة".

وأضافت: "لقد نجح ترامب في تهدئة هذا الصراع، ونأمل أن ينتهي، ولديه مسار للسلام كان حاسما في توضيحه".

وأشارت وونج إلى أنه بينما تأمل أستراليا في المساهمة في دفع عجلة السلام، لم يُطلب منها الانضمام إلى قوة دولية لحفظ الاستقرار في المنطقة.
 

أستراليا دونالد ترامب خطة السلام

