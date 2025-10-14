محمد التاجي يطمئن الجمهور بعد تعرضه لوعكة صحية (خاص)

طمأن الفنان محمد التاجي جمهوره ومحبيه بعد تعرضه لوعكة صحية نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات خلال الساعات الماضية.



وقال التاجي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "بطمن الجمهور أنا بخير الحمد لله، وحالتي مستقرة. أنا في العناية المركزة، ادعولي. شكرًا للجمهور وشكرًا لمحبتكم".



وكان محمد التاجي قد شارك في مسلسل "العتاولة" (الجزء الأول)، الذي عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، وحقق تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا.



ومن المقرر أن يُعرض الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة" قريبًا، وهو من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الإتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من النجوم.



المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.