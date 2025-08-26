محمد التاجي لصدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص انتحل شخصيتي

كشف الفنان محمد التاجي اتخاذه الإجراءات القانونية ضد شخص انتحل صفته وقام بعمل حساب باسمه على موقع التيك توك.

وقال التاجي في تصريحات خاصة لصدى البلد "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك الشخص الذي انتحل شخصيتي وسوف يصدر بيان رسمي غدا او بعد غد بالتفاصيل.

يذكر أن محمد التاجي شارك في مسلسل العتاولة الجزء الاول الذي تم عرضه في رمضان 2024.

مسلسل "العتاولة ٢" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الاتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من النجوم ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.