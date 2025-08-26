قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم : نظام البكالوريا المصرية سيطبق من العام الدراسي المقبل اختياريا
علمتنا معنى الرحمة والإيثار| طفلة الشيبسي حديث المصريين.. ماذا قال والد هايدي عنها ؟
تحذير عاجل من الأرصاد: ممنوع نزول البحر حاليًا.. الأمواج عالية والخطر قائم
تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء
مجلس الوزراء السعودي يقرّ نظام نزع الملكية الجديد ويعتمد استراتيجية تطوير عسير
الاحتلال: مقتل الصحفيين في هجوم مجمع ناصر الطبي "غير مقصود" وفق التحقيق الأولي
الصحة تكشف الحقيقة الكاملة عن متحور كورونا الجديد "ستراتوس".. تفاصيل
إغلاق الشواطئ| مفيدة شيحة تحذر من نزول البحر: بلاش فتحة صدر
إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في رام الله.. والاحتلال ينفي تسرب معلومات حساسة
بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل
انفصالات عاطفية كثيرة.. خبيرة الطاقة تكشف سر الاضطرابات في حياة شيرين
انفجار غضب شعبي في إسرائيل .. المتظاهرون يغلقون الطرق السريعة للمطالبة بوقف الحرب | صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محمد التاجي لصدى البلد: سأتخذ الإجراءات القانونية ضد شخص انتحل شخصيتي

أوركيد سامي

كشف الفنان محمد التاجي اتخاذه الإجراءات القانونية ضد شخص انتحل صفته وقام بعمل حساب باسمه على موقع التيك توك.

وقال التاجي في تصريحات خاصة لصدى البلد "سوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ذلك الشخص الذي انتحل شخصيتي  وسوف يصدر بيان رسمي غدا او بعد غد بالتفاصيل. 

يذكر أن محمد التاجي شارك في مسلسل العتاولة الجزء الاول الذي تم عرضه في رمضان 2024.

مسلسل "العتاولة ٢" بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، فيفي عبده، هدى الاتربي، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، ثراء جبيل، مريم الجندي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من النجوم ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

