لبنان يشيد بالدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة

تلقى وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من نظيره اللبناني لبحث التعاون الثنائي ومخرجات قمة شرم الشيخ للسلام.

وأكد وزير الخارجية ونظيره اللبناني الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين لتعزيز أطر التعاون في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الخارجية اللبناني بنتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما تمخضت عنه من انفراجة مهمة في الجهود الرامية إلى وقف الحرب على غزة.

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن تقديره للدور القيادي للرئيس السيسي في تحقيق الإنجاز التاريخي بوقف الحرب بغزة وقيادة المساعي العربية والدولية للتوصل لاتفاق يضمن حقن الدماء وتيسير نفاذ المساعدات