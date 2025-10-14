أسامة شعث: قمة شرم الشيخ تؤكد قوة الدولة المصرية وثقلها على الساحة الدولية

أكد أستاذ العلاقات السياسية والدولية، أسامة شعث، أن القمة التي جرت بالأمس تعكس بوضوح قوة الدولة المصرية وثقلها السياسي على الساحة الإقليمية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة خلال العامين الماضيين.

محاولات دبلوماسية مستمرة على مدار عامين

أوضح شعث، خلال صباح الخير يا مصر، أن هناك محاولات دبلوماسية عديدة بذلتها مصر خلال العامين الماضيين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود كانت تهدف إلى إيجاد حل سياسي ينهي الصراع المستمر، وكان لهذه الجهود دور كبير في التمهيد لهذه القمة.

مصر ترفض الربط بالمصالح وتؤكد على الدولة الفلسطينية المستقلة

وأشار شعث، إلى أن العديد من المصالح الإقليمية والدولية ارتبطت بملف القضية الفلسطينية، لكن مصر رفضت كل الضغوط والربط غير المباشر لهذه المصالح، مؤكدة على أن لا سلام ولا حل حقيقي إلا بوجود دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967.