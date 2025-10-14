برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: نتوقع العثور على جثث كثيرة خلال إزالة حطام غزة

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن من المرجح العثور على عدد كبير من الجثث تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة خلال عمليات إزالة الحطام، محذرًا من تداعيات إنسانية قاسية قد تنجم عن ذلك.

الدمار يعوق جهود الإنقاذ

أوضح البرنامج أن حجم الدمار الهائل يعقّد بشكل كبير من عمليات البحث والإنقاذ، ويُبطئ الوصول إلى الضحايا، خصوصًا في ظل النقص الحاد في المعدات والموارد الأساسية اللازمة لعمليات الإزالة.

مخاوف من ارتفاع أعداد الضحايا

أعرب البرنامج عن قلقه من أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير من الأرقام المعلنة حتى الآن، مع استمرار العثور على جثث مدفونة تحت الركام في مناطق واسعة من القطاع.

دعوة لتسهيل عمليات الإغاثة

دعا البرنامج المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل لتسهيل عمليات إزالة الأنقاض، وتوفير المساعدات الطبية والنفسية اللازمة للناجين، مؤكدًا أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور بشكل متسارع.