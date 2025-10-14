ياسمين الخطيب تشيد بدور مصر في وقف الحرب على غزة وتوقيع اتفاقية السلام

أشادت الإعلامية ياسمين الخطيب بالدور المصري البارز في وقف الحرب على غزة، وبالجهود الدبلوماسية التي تُوجت بتوقيع اتفاقية السلام خلال قمة الرئاسة التي عُقدت أمس في شرم الشيخ.



وكتبت الخطيب عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»:

«من كام شهر بس، تمّت مهاجمة السفارات المصرية في أوروبا وأمريكا، بينما تظاهر الإخوان أمام السفارة المصرية في (تل أبيب) ضد مصر، بدعوى أنها تُضيّق الحصار على غزة!

وتابعت :"اليوم أثبتت مصر حسن نواياها، وحكمتها، وهيمنتها، وقبل كل ذلك وفاءها للفلسطينيين وقضيتهم».



في مشهد يلخص موازين القوى الجديدة في الشرق الأوسط، تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصيًا لإقناع القاهرة بالسماح لبنيامين نتنياهو بالمشاركة في قمة شرم الشيخ للسلام، في محاولة لإنقاذ صورة إسرائيل الدبلوماسية بعد شهور من الحرب المدمرة على غزة.

وأجرى ترامب اتصالًا مباشرًا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تل أبيب أمس طالبًا منه السماح بحضور نتنياهو، وهو ما وافقت عليه القاهرة في النهاية بدافع احترام العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن لكن المفارقة أن نتنياهو نفسه هو من تراجع عن الحضور في اللحظة الأخيرة بذريعة الأعياد الدينية اليهودية.