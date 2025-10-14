قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد دعوة المجلس للانعقاد.. من يرأس الجلسة الافتتاحية للشيوخ
في ذكرى معركة المنصورة.. يوم سطر فيه نسور الجو المصريون ملحمة النصر في سماء الوطن
مصر تعيد ترسيخ دورها القيادي في تحقيق السلام خلال قمة شرم الشيخ
إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان
أسعار مواد البناء اليوم.. استقرار نسبي وتباين بين مصانع الحديد والأسمنت
بدء أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز
الأهلي يكرم عماد النحاس على انجازاته مع الفريق الفترة الماضية.. صور
رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: مصر منعت تصفية القضية الفلسطينية
شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل
مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ
بعد حضوره قمة شرم الشيخ.. ترامب: نتحدث عن إعمار غزة وليس حل الدولتين وأتفق مع الأقوياء
ماكرون يشيد بقرارات لبنانية لتحقيق حصر السلاح بيد القوات الشرعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمشاركة 17 دولة.. انطلاق مؤتمر مصر للطاقة 2025

رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
وفاء نور الدين

انطلق صباح اليوم مؤتمر ومعرض مصر للطاقة 2025، لتعزيز مكانة مصر كرائدة إقليمية في مجال الطاقة النظيفة والسلامة الصناعية وذلك عبر استضافة معرضي مصر للطاقة وفايركس مصر خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر.

ويأتي برنامج المؤتمرات ليواكب مباشرة الاستراتيجية الوطنية للطاقة ورؤية مصر 2030، حيث يقدّم رؤى عملية لتسريع التحول الطاقي وتعزيز معايير السلامة الصناعية على مستوى شمال أفريقيا.

يقدّم معرض مصر للطاقة منتديات متخصصة تلبي احتياجات القطاع المختلفة تحت شعار "تسريع الابتكار وتعزيز المرونة عبر سلسلة قيمة قطاع الكهرباء".

وسيشكّل مؤتمر قيادة الطاقة المتجددة محطة محورية لعرض استراتيجيات عملية تساعد مصر على بلوغ هدفها الطموح بالاعتماد على 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.


وقال المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء، إن مؤتمر مصر للطاقة يدعم بشكل مباشر مسارات التنفيذ التفصيلية لزيادة قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حتى عام 2026، مع التركيز على المزايا الجغرافية لمصر في هذه الموارد.
وأضاف خلال مؤتمر مصر للطاقة، أن أنظمة الكهرباء المستقبلية تمثل عنصرا أساسيا في مشروعات الطاقة المزمع تنفيذها لتقديم حلولًا تقنية لتطبيق البنية التحتية الذكية بقطاع الكهرباء.
لفت إلى أهمية التوسع في نشر العدادات الرقمية، وتطوير شبكات النقل، إضافة إلى تدابير التكيف مع المناخ لضمان قدرة الشبكة المصرية على استيعاب نسب أعلى من الطاقة المتجددة.
وقال إن من شأن هذه البرامج أن تربط بين المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية الملائمة لواقع منظومة الطاقة في مصر.
وتطرق إلى العلاقة المباشرة بين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة والمستثمرين المحتملين، لإتاحة المجال للمبتكرين المحليين والإقليميين للحصول على التمويل والشراكات اللازمة لتطبيق حلول عملية جاهزة للتنفيذ تعالج التحديات الخاصة بقطاع الطاقة في مصر. 

وقال مدحت شوقي مدير المعارض بالشركة المنظمة للمعرض ان 210 مشارك من ١٧ دولة يشاركون فى المؤتمر هذا العام. 

كما يشارك  ممثلين من الهيىات والوزازات والشركات من  ماليزيا  وكوريا والصين  وشركات من
اسبانيا وتركيا والهند والمانيا والسعودية والامارات. 

مصر للطاقة الطاقة معرض مصر للطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025.. مقابلات عمل

السبانخ

السبانخ والبروكلي.. سلاح فعّال لتحسين الذاكرة ومقاومة الشيخوخة

سرطان الرئة

تغير شكل أصابعك علامة على مشكلة صحية خطيرة

بالصور

زراعة الشرقية تنظم مرورا ميدانيا لمتابعة مواقع تجميع وحصاد محصول الأرز بديرب نجم

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

نوبات غضب الأطفال أثناء الواجبات المدرسية.. أسبابها وحلول فعالة للتعامل معها بهدوء

طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية
طرق للسيطرة على نوبات غضب الأطفال أثناء حل الوجبات المدرسية

محافظ الشرقية يطمئن على إنتهاء أعمال رفع كفاءة نفق "حسن صالح"

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

5 خطوات مذهلة لتنظيف الأواني المحروقة بسهولة.. دون فرك أو مواد كيميائية

خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة
خطوات تنظيف الأواني المحروقة

فيديو

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيبة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

المزيد