لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال الإسكندرية: مؤتمر السلام يعكس مكانة مصر في حماية الأمن الإقليمي

أشاد سمير الدلجاوي، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بنجاح مؤتمر "السلام في المنعطف الشرقي" الذي عُقد بمدينة شرم الشيخ، وبالموقف المصري المشرف الذي يقوده فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء الحرب في غزة وإرساء دعائم السلام العادل في المنطقة، مؤكداً أن هذا الدور التاريخي يعكس مكانة مصر الريادية وقدرتها على حماية الأمن الإقليمي ودعم الاستقرار الدولي.

كما وجّه الدلجاوي خلال مؤتمر الجمعية مع رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على الجهود المبذولة في تنفيذ الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية، والتي أسهمت في تعزيز الثقة بين المصلحة والممولين، مشيراً إلى أن الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي تمثل نقلة نوعية نحو تحقيق العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس لجنة الضرائب أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تولي اهتماماً كبيراً بنشر الوعي الضريبي بين مجتمع الأعمال، انطلاقاً من إيمانها بأن الضرائب تمثل ركيزة أساسية في دعم الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أن لجنة الضرائب بالجمعية تعمل حالياً على دراسة كافة مشروعات القوانين الضريبية الجديدة، وتقديم مقترحات متوازنة تضمن استقرار بيئة الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات.

واختتم الدلجاوي تصريحه بالتأكيد على استمرار التعاون المثمر بين الجمعية ومصلحة الضرائب، والعمل المشترك لمراجعة بعض الملفات ذات الأولوية مثل تأجيل تطبيق بعض الإجراءات الإلكترونية الجديدة ومناقشة آليات الفاتورة الإلكترونية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي ودعم استمرارية ونمو الأنشطة الاقتصادية.