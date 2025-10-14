رئيس جامعة سوهاج ينفذ أحكام القضاء لصالح الإداريين ويؤكد: احترام القانون التزام دستوري وأخلاقي

أعرب عدد من الإداريين بمستشفى سوهاج الجامعي، الحاصلين على أحكام قضائية نهائيه بأحقيتهم بالعمل الإداري، عن خالص شكرهم وتقديرهم لرئيس جامعة سوهاج، الدكتور حسان النعماني، على استجابته السريعة.

وتنفيذه لتلك الأحكام، بما يعكس احترامه لأحكام القضاء وحرصه على تحقيق العدالة، مشيرين إلى أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية لديهم وتحفّيزهم على بذل المزيد من الجهد، في سبيل الارتقاء بالخدمة المقدمة داخل المستشفى الجامعي.

جامعة سوهاج

وخلال لقائه بالاداريين قال النعماني ان تنفيذ أحكام القضاء هو واجب والتزام دستوري وأخلاقي، ونحن في الجامعة نؤمن بأن احترام القانون هو أساس أي مؤسسة ناجحة، فالعاملون والإداريون هم شركاء النجاح.

وركيزة أساسية في تطوير العمل داخل المستشفى الجامعي وسائر قطاعات الجامعة، نعتز بكم، ونفخر بكل ما تقدمونه من جهد وإخلاص في سبيل راحة المرضى ورفع مستوى الخدمة الصحية، وسنواصل العمل معًا بروح الفريق من أجل خدمة اهالينا من المرضي.