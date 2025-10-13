قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
سوهاج ونبروه.. الأطباء تعلن حبس المعتدين على مقدمي الخدمة الطبية

الديب أبوعلي

قررت نيابة أول سوهاج حبس المعتدين على طبيب العناية القلبية بمستشفى سوهاج العام أربعة أيام على ذمة التحقيق.

وقال د. طارق منصور، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن واقعة الاعتداء تعرض لها طبيب عناية القلب بمستشفى سوهاج العام مساء يوم الجمعة الماضي، على يد مرافقين لأحد المرضى.

وأوضح د. طارق منصور، أن الاعتداء لم يقتصر على الطبيب فقط، بل امتد ليشمل إحداث تلفيات داخل المستشفى، مؤكدًا أنه تابع منذ اللحظة الأولى لوقوع الاعتداء وكل من د. إسحاق صبحي، أمين نقابة أطباء سوهاج، ود. إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، الإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حق الطبيب.

وأضاف أن المستشفى قامت بتحرير محضر رسمي باسمها تضمن تفاصيل واقعة التعدي على الطبيب وما نتج عنها من تلفيات، كما تم الاطمئنان على الحالة الصحية للطبيب المعتدى عليه.

وأشار إلى أن النيابة العامة قررت حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في القضية.

وشدد الدكتور طارق منصور على توجيهات النقابة العامة للأطباء بشأن التعامل مع وقائع الاعتداء على الأطباء والمنشآت الصحية، والتي تتضمن ضرورة تحرير المحاضر باسم المستشفى التي تقع فيها الواقعة لضمان حفظ الحقوق القانونية للمؤسسة والعاملين بها، وأهمية التواصل الفوري مع النقابات الفرعية أو النقابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية ودعم الزملاء المعتدى عليهم في مثل هذه الحوادث.

وأكد أن مثل هذه الوقائع المؤسفة تمثل اعتداءً صارخًا على المنظومة الصحية بأكملها، وتضر بحقوق الأطباء والمرضى على حد سواء، مؤكدا ضرورة توفير بيئة عمل آمنة للأطباء بما يضمن أداء رسالتهم الإنسانية والمهنية على أكمل وجه.

في سياق متصل.. أصدرت محكمة جنح نبروه، حكما بالحبس على امتهمين في واقعة التعدي على الطبيب عمر شلتوت بمستشفى نبروه المركزي بمحافظة الدقهلية، في القضية رقم (7192) لسنة 2025 جنح نبروه.

وأوضح د. أحمد عياد أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى يوم 9 يوليو الماضي، حيث تم الاعتداء على الطبيب أثناء تأدية عمله داخل المستشفى، 
بالسب والقذف وتمزيق ملابس الطبيب.

وأكد أن مثل هذه الوقائع تمثل اعتداءً على هيبة الدولة ومؤسساتها الصحية، وتؤثر سلبًا على بيئة العمل وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات وتشديد الإجراءات القانونية بحق المعتدين، بما يضمن حماية الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بكرامتهم أو عرقلة أدائهم لرسالتهم النبيلة في خدمة المرضى والمجتمع.

