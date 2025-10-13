قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير استراتيجي: نجاح قمة شرم الشيخ دفعة قوية وخطة إعمار غزة ستسير وفق المشروع المصري
أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية: نتنياهو لم ينجح في فك عزلته الدولية
الكشف عن بي واي دي BYD ليوبارد 5 موديل 2025.. صور
20 مليون إسترليني لغزة وإشادة بالرئيس السيسي.. بيان مهم للسفارة البريطانية بالقاهرة
الجبلي: الزراعة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة بدعم من الرئيس السيسي
إنجاز تاريخي يحدث لأول مرة.. منتخب الرأس الأخضر يتأهل لنهائيات كأس العالم
البابا تواضروس عن قمة شرم الشيخ: سلام الله الأبدي يعم منطقتنا والعالم
الأهلي يثمن جهود السيسي بـ قمة شرم الشيخ: عاشت مصر سندا لـ أشقائها
تكنولوجيا حديثة وتدريب متطور.. سر تفوق مصر في خفض معدلات الجريمة بعد إشادة الرئيس ترامب
حكم ارتداء الأساور للرجال.. أمين الإفتاء: تركه أولى لعدم التشبه بالنساء
شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل
تكنولوجيا وسيارات

شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل

صبري طلبه

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة كبيرة من الطرازات المختلفة، منها إصدارات شيفروليه، منها النسخة الشهيرة أوبترا، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، واستطاعت هذه السيارة باختلاف أجيالها أن تحقق شعبية كبيرة منذ انطلاقها، كواحدة من أبرز السيارات التي قدمتها شيفروليه في السوق المصري.

وظهرت السيارة أوبترا 2022 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 570 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو بأهمية الكشف الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للفئة والموديل.

المواصفات الفنية وأداء أوبترا 2022

تعتمد شيفروليه أوبترا 2022 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 110 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 147 نيوتن متر. 

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي.

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 13.2 ثانية، توفر أوبترا استهلاكًا للوقود يبلغ حوالي 7.3 لترات لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة شيفروليه أوبترا 2022

من حيث أنظمة السلامة، تأتي أوبترا مزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، إلى جانب وسادتين هوائيتين لحماية السائق والراكب الأمامي. 

كما تأتي أوبترا 2022 بمقاعد قماشية، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي يتكون من 4 سماعات مع منفذ  USB، إلى جانب زجاج كهربائي لجميع النوافذ وقفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة بنظام إيموبليزر، جنوط.

أبعاد وتصميم السيارة أوبترا 2022

يبلغ طول أوبترا الكلي 4,597 مم، مع عرض يصل إلى 1,736 مم، في حين تتسع مساحة التخزين الخلفية حتى 405 لترات، وتأتي بجنوط مقاس 15 بوصة، مع مصابيح أمامية ذات تصميم حاد، وأضواء ضباب مدمجة في الصادم الأمامي، بينما تحصل الفئة الأعلى تجهيزًا على فتحة سقف كهربائية.

