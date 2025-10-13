شيفروليه أوبترا 2022 كاملة أوتوماتيك بهذا السعر.. سوق المستعمل

يحتوي السوق المصري للسيارات المستعملة على باقة كبيرة من الطرازات المختلفة، منها إصدارات شيفروليه، منها النسخة الشهيرة أوبترا، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، واستطاعت هذه السيارة باختلاف أجيالها أن تحقق شعبية كبيرة منذ انطلاقها، كواحدة من أبرز السيارات التي قدمتها شيفروليه في السوق المصري.

وظهرت السيارة أوبترا 2022 في سوق المستعمل بسعر يبلغ 570 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة أو كسر زيرو بأهمية الكشف الشامل، بالإضافة إلى مراجعة متوسط الأسعار وفقًا للفئة والموديل.

شيفروليه أوبترا 2022

المواصفات الفنية وأداء أوبترا 2022

تعتمد شيفروليه أوبترا 2022 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة تبلغ 110 حصان، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 147 نيوتن متر.

ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية عبر نظام الدفع الأمامي.

وتستطيع السيارة الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كم/س خلال 13.2 ثانية، توفر أوبترا استهلاكًا للوقود يبلغ حوالي 7.3 لترات لكل 100 كيلومتر.

شيفروليه أوبترا 2022

تجهيزات السيارة شيفروليه أوبترا 2022

من حيث أنظمة السلامة، تأتي أوبترا مزودة بنظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS)، بالإضافة إلى برنامج التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة (EBD)، إلى جانب وسادتين هوائيتين لحماية السائق والراكب الأمامي.

كما تأتي أوبترا 2022 بمقاعد قماشية، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي يتكون من 4 سماعات مع منفذ USB، إلى جانب زجاج كهربائي لجميع النوافذ وقفل مركزي للأبواب، إنذار مانع للسرقة بنظام إيموبليزر، جنوط.

شيفروليه أوبترا 2022

أبعاد وتصميم السيارة أوبترا 2022

يبلغ طول أوبترا الكلي 4,597 مم، مع عرض يصل إلى 1,736 مم، في حين تتسع مساحة التخزين الخلفية حتى 405 لترات، وتأتي بجنوط مقاس 15 بوصة، مع مصابيح أمامية ذات تصميم حاد، وأضواء ضباب مدمجة في الصادم الأمامي، بينما تحصل الفئة الأعلى تجهيزًا على فتحة سقف كهربائية.