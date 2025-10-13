قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مقالات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي
لقد أثبتت مصر للعالم اليوم أن ما نشهده ليس مجرد نجاح دبلوماسي عابر بل هو تأكيد لدورها التاريخي كركيزة للاستقرار الإقليمي وفاعل أساسي في صياغة مستقبل المنطقة فحين تتحدث مصر يصغي الجميع وحين تتحرك تتغير المعادلات لذلك لم يكن غريبًا أن تتوحد الأنظار نحوها فكما كانت دائمًا تبقى مصر — بقيادتها وشعبها — قلب العروبة النابض وجسر السلام الحقيقي بين الشرق والغرب وخاصة بعد حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر وحضور قادة دول العالم العربي والغربي لقمة السلام اليوم 13 أكتوبر 2025 بمدينة السلام المصرية شرم الشيخ .
لنثبت للجميع أن السلام في الشرق الأوسط يبدأ من مصر .

وذلك نتيجة ما قامت به مصر منذ اندلاع الحرب المأساوية على غزة أنها ليست فقط دولة سلام ومن خلال دورها الإقليمي والقيادي أثبتت أنها صانعة لتوازنات الشرق الأوسط وحارسة لاستقراره فوسط تصاعد العنف واتساع رقعة الدمار كانت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتحرك على جميع المستويات السياسية والإنسانية والدبلوماسية لوقف نزيف الدم وإنقاذ الأرواح و انطلاقًا من قناعتها الراسخة بأن السلام العادل والشامل هو الخيار الوحيد لضمان الأمن في المنطقة بأسرها .
ولذا نشاهد جميعا منذ اللحظات الأولى للتصعيد قد تبنت مصر موقفًا ثابتًا وواضحًا يقوم على رفض استهداف المدنيين وضرورة فتح الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى غزة والعمل على وقف إطلاق النار بشكل فوري .

وأيضا أرى مصر قد تحركت بدبلوماسية صلبة تجمع بين الحزم والاتزان فأدارت اتصالات مكثفة مع واشنطن والاحتلال والسلطة الفلسطينية إلى جانب تنسيق مستمر مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي حتى تمكنت من صياغة اتفاق لوقف الحرب برعاية مصرية يعيد الأمل للمنطقة التي أنهكتها الصراعات والضحية الشعوب العربية .

لذلك أثبتت التجربة أن مصر تمتلك ما يمكن تسميته بـ"القوة الهادئة" في ظل التوترات الجيوسياسية فهي الدولة الوحيدة التي تحظى بثقة جميع الأطراف وتستطيع أن تجمع بين المتناقضين على طاولة واحدة .

هذه المكانة لم تأت صدفة لأنها نتاج عقود من الالتزام المصري الثابت بسياسة متوازنة تحترم سيادة الدول وتنبذ التدخل في شؤون الآخرين وتؤمن بأن السلام ليس شعارًا سياسيًا بل مسؤولية تاريخية تقع على عاتق الدول الكبرى والمؤثرة .
وأرى لولا جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي لما توقفت الحرب لانه قاد هذا المسار بحكمة واستشراف مؤكدًا في جميع خطاباته أن القضية الفلسطينية هي جوهر الاستقرار الإقليمي وأن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وهذا الموقف الثابت جعل من القاهرة صوت العقل في عالمٍ يزداد اضطرابًا ورسالة مصر إلى المجتمع الدولي كانت واضحة : لا سلام في الشرق الأوسط دون عدالة للفلسطينيين ولا استقرار دون إنهاء دوامة العنف .

مصر لم تكتفي بالدور السياسي بل قدمت نموذجًا إنسانيًا فريدًا فبينما أغلقت الأبواب في وجه أهل الفلسطينيين وخاصة أهل غزة الجرحى أبقت القاهرة معبر رفح مفتوحًا لإدخال المساعدات الطبية والغذائية واستقبلت مئات المصابين لتلقي العلاج في مستشفياتها في مشهد يجسد عمق الإنسانية المصرية التي لا تعرف التفرقة بين إنسان وآخر .
اليوم ونحن نرى بريق الأمل يطل مجددًا على غزة بفضل اتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية يدرك العالم أن مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط لا يزال في يد مصر .

لذلك من أرض السلام خرجت مبادرات السلام بقمة اليوم لتؤكد الرسائل السابقة فى المحافل الدولية الداعية للتعايش والاحترام المتبادل ومن قيادتها جاء صوت الحكمة والعقلانية وسط ضجيج السلاح لتوقف الحرب وترفض التهجير وتعيد للشعب الفلسطيني مكانة أمام العالم بإعتراف دولي حقيقي على أرض الواقع .

