مديرية الزراعة تتابع أعمال جني القطن وزراعات بنجر السكر والبرسيم بالقنطرة شرق

تواصل الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية جهودها الميدانية في متابعة الأنشطة الزراعية ومواسم الحصاد بمختلف المناطق التابعة لها، في إطار توجيهات اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبمتابعة من الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة.

وفي هذا السياق، قامت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، بمتابعة أعمال جني محصول القطن، إلى جانب متابعة زراعات بنجر السكر والبرسيم بمناطق متعددة بنطاق الإدارة.

وخلال الجولة، تم تقديم التوصيات الفنية للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، ومتابعة عمليات الخدمة والري والتسميد، والتأكيد على أهمية الالتزام بالإرشادات الفنية الخاصة بمكافحة الآفات ومواعيد الري لتحقيق أعلى إنتاجية وجودة للمحاصيل.

وتأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص مديرية الزراعة على دعم المزارعين ميدانيًا وتفعيل دور الإرشاد الزراعي، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.