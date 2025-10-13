قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النباشين.. تجديد حبس سارقي كولدير مياه وغطاء سيارة في سوهاج

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس سارقي كولدير مياه وغطاء سيارة دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما تم نشر مقطع فيديو يظهر فيه شابة ومسن يسرقان ما سبق ذكره.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغًا مفاده قيام مجموعة من النباشين بسرقة كولدير مياه من أحد شوارع المدينة، واستخدام غطاء سيارة مسروق لإخفائه أثناء نقلهم له على “تروسيكل”.

وأصدر مدير الأمن توجيهاته العاجلة بسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد شريف عبدالمحسن، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المتهمين من خلال كاميرات المراقبة، تم تحديد هويتهم وضبطهم في أقل من 24 ساعة.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيع المسروقات، وتم التحفظ على “الكولدير” وغطاء السيارة المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، والتي أمرت بما تقدم.

