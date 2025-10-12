صحة سوهاج: ضبط مستلزمات وعدسات طبية منتهية الصلاحية بمستشفي خاصة

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن تمكن فريق من إدارة العلاج الحر بإدارة سوهاج الصحية بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية من ضبط مستلزمات وعدسات طبية منتهية الصلاحية داخل غرفة عمليات الرمد بأحد المستشفيات الخاصة بمركز سوهاج، مع رصد مخالفات تتعلق بعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى داخل الغرفة.

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج.

ومتابعة الدكتور مايكل وديد مدير إدارة سوهاج الصحية، وضمن جهود مديرية الصحة بسوهاج للتأكد من تطبيق معايير السلامة وسياسات مكافحة العدوى لضمان مأمونية الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

صحة سوهاج

وأكد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع التوصية بغلق غرفة العمليات لحين تلافي المخالفات.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص مديرية الصحة بسوهاج على ضمان مأمونية الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين داخل المنشآت الطبية الخاصة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية على تلك المنشآت لضمان حصول المواطنين على خدمة طبية آمنة ومطابقة لمعايير الجودة.