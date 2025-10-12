قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكومة الاحتلال تحسم موقف مروان البرغوثي من صفقة التبادل
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
برلمان

بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام

معتز الخصوصي

تقدم الكاتب الصحفي محمد شبانة ، عضو مجلس نقابة الصحفيين بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية والقيادة السياسية الحكيمة على منحه هذا الشرف الكبير، بالتعيين بمجلس الشيوخ، وهو ما اعتبره وساماً على صدرى، ومسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام.

كما تقدم شبانة خلال كلمة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “ الفيس بوك” ، بجزيل الشكر والعرفان إلى قيادات حزب حماة الوطن التي منحتني ثقتها الكاملة وكانت ـ ولا تزال ـ الحاضن والداعم.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى إن هذا التكليف بداية لمرحلة جديدة من بذل الجهد والعطاء والعمل الدؤوب، مرحلة تُبنى فيها الإنجازات على أسس راسخة من الانتماء والولاء، ومبادئ لا تحيد عن خدمة الوطن والمواطن، والدفاع عن قضايا الناس، وتعزيز ركائز الدولة.

واختتم: أتعهد أمام الله، وأمام القيادة السياسية، وأمام هذا الشعب العظيم، أن أكون على قدر المسؤولية، وفي مستوى الثقة، عاملًا بكل إخلاص وكفاءة، ملتزمًا بثوابت الدولة، ومنحازاً دوماً لمصلحة الوطن.

