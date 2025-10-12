بعد تعيينه بمجلس الشيوخ.. محمد شبانة: مسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام

تقدم الكاتب الصحفي محمد شبانة ، عضو مجلس نقابة الصحفيين بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الرؤية والقيادة السياسية الحكيمة على منحه هذا الشرف الكبير، بالتعيين بمجلس الشيوخ، وهو ما اعتبره وساماً على صدرى، ومسؤولية وطنية غالية أتحملها بكل صدق والتزام.

كما تقدم شبانة خلال كلمة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “ الفيس بوك” ، بجزيل الشكر والعرفان إلى قيادات حزب حماة الوطن التي منحتني ثقتها الكاملة وكانت ـ ولا تزال ـ الحاضن والداعم.

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين إلى إن هذا التكليف بداية لمرحلة جديدة من بذل الجهد والعطاء والعمل الدؤوب، مرحلة تُبنى فيها الإنجازات على أسس راسخة من الانتماء والولاء، ومبادئ لا تحيد عن خدمة الوطن والمواطن، والدفاع عن قضايا الناس، وتعزيز ركائز الدولة.

واختتم: أتعهد أمام الله، وأمام القيادة السياسية، وأمام هذا الشعب العظيم، أن أكون على قدر المسؤولية، وفي مستوى الثقة، عاملًا بكل إخلاص وكفاءة، ملتزمًا بثوابت الدولة، ومنحازاً دوماً لمصلحة الوطن.