محمود مسلم يشكر الرئيس السيسي : ثقة غالية وتكليف وطني كبير

أعرب الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتعيينه عضواً بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن هذه الثقة تمثل تكليف ومسؤولية وطنية كبرى ووسام فخر على صدره.

وأكد محمود مسلم لـ صدى البلد أنه سيبذل أقصى جهوده داخل مجلس الشيوخ لدعم المنظومة التشريعية وتعزيز مسيرة الدولة نحو التنمية والبناء، مشيرا إلى أن تعيينه يأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الكفاءات الوطنية للمشاركة في خدمة الوطن وقضاياه الكبرى.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذا التكليف يحمل بعد وطني عميق، ويؤكد ثقة القيادة السياسية في قدرة المجلس على القيام بدوره باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، التي تضطلع بمسؤولية دراسة التشريعات بعمق، ورفع كفاءتها بما يحقق مصالح الوطن والمواطن، ويسهم في إثراء الحياة النيابية وترسيخ دعائم الدولة الحديثة.