ميرال الهريدي تشكر الرئيس السيسي : خدمة الوطن والمواطن أولوية

أعربت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو الهيئة العليا بحزب حماة الوطن، عن خالص شكرها وتقديرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتعيينها عضواً بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا القرار وسام على صدرها ومسؤولية كبيرة تدفعها لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

وقالت الهريدي في بيان لها اليوم، إن ثقة القيادة السياسية تمثل تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً، مشددة على أنها ستواصل العمل بكل إخلاص من أجل دعم جهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، ومساندة مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس السيسي في مختلف المجالات.

وأكدت النائبة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع في معركة الوعي والتوعية بما يُحاك ضد الدولة المصرية من محاولات لزعزعة الاستقرار أو تشويه الإنجازات، مشيرة إلى أنها ستولي اهتماماً خاصاً بـتأصيل الهوية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، خاصة في أوساط الشباب، باعتبارهم درع الوطن وسنده في مواجهة التحديات.

وأضافت أن خدمة الوطن ستكون نهجها الدائم في أي موقع تتولى فيه المسؤولية، وأن أولوياتها خلال الفترة المقبلة ستركز على الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها القضايا الاجتماعية، ودعم المرأة والشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب المساهمة في مناقشة التشريعات التي تخدم مسار الدولة وتدعم خططها في الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتمت النائبة ميرال الهريدي بيانها بالتأكيد على أن خدمة المواطن ستظل الهدف الأساسي لكل ما تقوم به، وأنها ستعمل على أن يكون صوتها داخل المجلس معبّراً عن طموحات الشعب المصري وتطلعاته نحو مستقبل أفضل .