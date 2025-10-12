قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمين البحوث الإسلاميَّة: الإيمان والعِلم طريقان متكاملان والدِّين لا يتعارض مع حقائق الكون والعقل
وول ستريت جورنال: الفصائل الفلسطينية مستعدة للإفراج عن الرهائن اليوم
فعل يمنعك من غضب الله.. أوصى به النبي
عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية
دعاء سورة البقرة.. يفتح الأبواب المغلقة وترى العجب في حياتك
تاج فوق رأسي.. صلاح المعداوي يشكر الرئيس السيسي لتعيينه بمجلس الشيوخ
توتر متصاعد.. أفغانستان تعلن مقتـ.ل 58 جنديا باكستانيا وإسلام آباد تتوعد برد قوي
نقابة المهن التمثيلية تهنئ المخرج الكبير خالد جلال والنجم ياسر جلال لتعيينهما بمجلس الشيوخ
المستشار الألماني يؤكد حضوره القمة في مصر: نلتزم بتنفيذ اتفاق السلام
بعد تعيينه بالشيوخ.. سيد عبد العال: الرئيس حريص على إثراء الحياة النيابية
سامح الشاذلي: السيادة مصرية في السباحة بالزعانف.. و31 ميدالية حصاد جهد وعزيمة
تفاصيل إنقاذ حياة رئيس البعثة العراقية ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية
ميرال الهريدي تشكر الرئيس السيسي : خدمة الوطن والمواطن أولوية

محمد الشعراوي

أعربت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو الهيئة العليا بحزب حماة الوطن، عن خالص شكرها وتقديرها لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على ثقته الغالية بتعيينها عضواً بمجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا القرار وسام على صدرها ومسؤولية كبيرة تدفعها لبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة الوطن.

وقالت الهريدي في بيان لها اليوم، إن ثقة القيادة السياسية تمثل تكليفاً قبل أن تكون تشريفاً، مشددة على أنها ستواصل العمل بكل إخلاص من أجل دعم جهود الدولة المصرية في بناء الجمهورية الجديدة، ومساندة مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس السيسي في مختلف المجالات.

وأكدت النائبة أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع في معركة الوعي والتوعية بما يُحاك ضد الدولة المصرية من محاولات لزعزعة الاستقرار أو تشويه الإنجازات، مشيرة إلى أنها ستولي اهتماماً خاصاً بـتأصيل الهوية المصرية وترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن، خاصة في أوساط الشباب، باعتبارهم درع الوطن وسنده في مواجهة التحديات.

وأضافت أن خدمة الوطن ستكون نهجها الدائم في أي موقع تتولى فيه المسؤولية، وأن أولوياتها خلال الفترة المقبلة ستركز على الملفات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها القضايا الاجتماعية، ودعم المرأة والشباب، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب المساهمة في مناقشة التشريعات التي تخدم مسار الدولة وتدعم خططها في الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

واختتمت النائبة ميرال الهريدي بيانها بالتأكيد على أن خدمة المواطن ستظل الهدف الأساسي لكل ما تقوم به، وأنها ستعمل على أن يكون صوتها داخل المجلس معبّراً عن طموحات الشعب المصري وتطلعاته نحو مستقبل أفضل .

ميرال جلال الهريدي النائبة ميرال جلال الهريدي حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي

علم قطر

سفارة قطر بالقاهرة تُصدر بيانًا حول وفاة 3 من دبلوماسييها في حادث مروري بشرم الشيخ

الموضوع طلع بجد ..قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

الموضوع طلع بجد .. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام

صورة أرشيفية

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

صورة لسيارة الحادث

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعرف علي موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا بيساو في تصفيات المونديال والقنوات الناقلة

جانب من الحادث

السفارة القطرية بالقاهرة تعرب عن حزنها لوفاة دبلوماسييها الثلاثة.. وتثمن تعاون السلطات المصرية في الحادث

