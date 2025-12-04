توافد تدريجي للناخبين في اليوم الثاني لإعادة انتخابات مجلس النواب بأسيوط

أكدت هبة عصام، مراسلة «إكسترا نيوز» من محافظة أسيوط، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا في اليوم الثاني والأخير من إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، إذ بدأ المواطنون في التوافد تدريجيًا للإدلاء بأصواتهم، موضحة أن اليوم يُعد حاسمًا في تحديد نتائج الدائرة الثالثة بالمحافظة.

وأضافت «عصام»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدائرة الثالثة بمركز الفتح، والتي تتواجد داخل مركز شباب الفتح، تشهد إعادة على مدار يومي الثالث والرابع من ديسمبر الجاري، بعد أن تم إلغاؤها سابقًا بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن الدوائر الأولى والثانية والرابعة قد أُلغيت أيضًا، ولكن بقرارات صادرة عن المحكمة، وتتم إعادتها في أيام أخرى خلال شهر ديسمبر.

وأفادت، بأن المواطنين أبدوا رضاهم عن إعادة الانتخابات، معتبرين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لرأيهم، مشيرة إلى أن هناك استعدادات لوجستية واسعة داخل المحافظة، إلى جانب متابعة ميدانية مستمرة من مختلف الجهات التنفيذية للمقار الانتخابية، وبعض المواطنين حضروا قبل فتح اللجان انتظارًا للإدلاء بأصواتهم.

وأشارت إلى أن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط تفقد عدد من اللجان والمقار الانتخابية صباح اليوم، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، متابعة أنه تم تجهيز اللجان بمجموعة من الاحتياجات اللوجستية، منها توفير ممرات لكبار السن، وعلامات إرشادية داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى كراسٍ متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، متوقعة زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات القادمة.