قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

توافد تدريجي للناخبين في اليوم الثاني لإعادة انتخابات مجلس النواب بأسيوط

انتخابات
انتخابات
البهى عمرو

أكدت هبة عصام، مراسلة «إكسترا نيوز» من محافظة أسيوط، أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا في اليوم الثاني والأخير من إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، إذ بدأ المواطنون في التوافد تدريجيًا للإدلاء بأصواتهم، موضحة أن اليوم يُعد حاسمًا في تحديد نتائج الدائرة الثالثة بالمحافظة.

وأضافت «عصام»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الدائرة الثالثة بمركز الفتح، والتي تتواجد داخل مركز شباب الفتح، تشهد إعادة على مدار يومي الثالث والرابع من ديسمبر الجاري، بعد أن تم إلغاؤها سابقًا بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن الدوائر الأولى والثانية والرابعة قد أُلغيت أيضًا، ولكن بقرارات صادرة عن المحكمة، وتتم إعادتها في أيام أخرى خلال شهر ديسمبر.

وأفادت، بأن المواطنين أبدوا رضاهم عن إعادة الانتخابات، معتبرين أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لرأيهم، مشيرة إلى أن هناك استعدادات لوجستية واسعة داخل المحافظة، إلى جانب متابعة ميدانية مستمرة من مختلف الجهات التنفيذية للمقار الانتخابية، وبعض المواطنين حضروا قبل فتح اللجان انتظارًا للإدلاء بأصواتهم.

وأشارت إلى أن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط تفقد عدد من اللجان والمقار الانتخابية صباح اليوم، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين، متابعة أنه تم تجهيز اللجان بمجموعة من الاحتياجات اللوجستية، منها توفير ممرات لكبار السن، وعلامات إرشادية داخل وخارج اللجان، بالإضافة إلى كراسٍ متحركة لخدمة كبار السن وذوي الهمم، متوقعة زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات القادمة.

انتخابات مجلس النواب مجلس النواب النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

عماد الدين فاروق

المعد النفسي السابق في الأهلي يعلق على واقعة سباح الزهور

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي بـ كأس الرابطة والقناة الناقلة

منتخب مصر الوطني للناشئين

هل ينضم حمزة عبدالكريم لـ منتخب مصر فى أمم إفريقيا؟ مصدر يرد

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد