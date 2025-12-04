رؤساء لجان أسيوط وسوهاج وقنا يؤكدون: العملية الانتخابية تسير بسلاسة دون شكاوى

أكد رئيس لجنة محافظة أسيوط أن سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني جاء بمنتهى السلاسة والانضباط، دون تلقي أي شكاوى من الناخبين أو المندوبين، مع توافر دعم لوجستي وتنظيمي كامل داخل المقار الانتخابية.

وفي محافظة سوهاج، شدد رئيس اللجان على أن حركة التصويت مستقرة ومنتظمة، وأن الإقبال يسير بوتيرة جيدة مع التزام واضح بضوابط العملية الانتخابية.

كما أوضح رئيس اللجان في محافظة قنا أن الوضع “تمام” دون أي معوقات، مؤكدين أن الأجواء داخل اللجان هادئة ومهيأة بشكل كامل لاستقبال الناخبين حتى موعد الإغلاق.

انطلاق اليوم الثاني للتصويت في 19 دائرة ملغاة

وانطلق منذ قليل ثاني أيام التصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها عند إعلان النتيجة النهائية في 18 نوفمبر الماضي، إلى جانب دائرة إطسا بمحافظة الفيوم التي تجرى فيها جولة إعادة طبيعية بين المرشحين.

وتشمل الدوائر الملغاة أربع محافظات أساسية هي: الجيزة – البحيرة – الإسكندرية – الفيوم – قنا – سوهاج – أسيوط، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغائها على خلفية مخالفات مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

توافد الناخبين منذ الصباح

شهدت اللجان الانتخابية توافدًا متزايدًا من المواطنين منذ ساعات الصباح، مع انتشار عناصر الإشراف القضائي داخل المقار وتسهيل دخول الناخبين، لضمان حسن سير عملية الإدلاء بالأصوات في مختلف الدوائر.

عمل اللجان مستمر حتى التاسعة مساءً

تواصل اللجان فتح أبوابها أمام الناخبين حتى التاسعة مساءً وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تبدأ بعد ذلك عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، تمهيدًا لإعلان الحصر العددي للأصوات عبر اللجان العامة.

وتظل دائرة إطسا هي الدائرة الوحيدة التي تجرى فيها إعادة طبيعية وغير مرتبطة بقرار الإلغاء.