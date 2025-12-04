قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
رؤساء لجان أسيوط وسوهاج وقنا يؤكدون: العملية الانتخابية تسير بسلاسة دون شكاوى

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد  رئيس لجنة محافظة أسيوط أن سير العملية الانتخابية خلال اليوم الثاني جاء بمنتهى السلاسة والانضباط، دون تلقي أي شكاوى من الناخبين أو المندوبين، مع توافر دعم لوجستي وتنظيمي كامل داخل المقار الانتخابية.

وفي محافظة سوهاج، شدد رئيس اللجان على أن حركة التصويت مستقرة ومنتظمة، وأن الإقبال يسير بوتيرة جيدة مع التزام واضح بضوابط العملية الانتخابية.

كما أوضح رئيس اللجان في محافظة قنا أن الوضع “تمام” دون أي معوقات، مؤكدين أن الأجواء داخل اللجان هادئة ومهيأة بشكل كامل لاستقبال الناخبين حتى موعد الإغلاق.

انطلاق اليوم الثاني للتصويت في 19 دائرة ملغاة

وانطلق منذ قليل ثاني أيام التصويت في الجولة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر الـ19 التي سبق إلغاء نتائجها عند إعلان النتيجة النهائية في 18 نوفمبر الماضي، إلى جانب دائرة إطسا بمحافظة الفيوم التي تجرى فيها جولة إعادة طبيعية بين المرشحين.

وتشمل الدوائر الملغاة أربع محافظات أساسية هي: الجيزة – البحيرة – الإسكندرية – الفيوم – قنا – سوهاج – أسيوط، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغائها على خلفية مخالفات مؤثرة على سلامة العملية الانتخابية.

توافد الناخبين منذ الصباح

شهدت اللجان الانتخابية توافدًا متزايدًا من المواطنين منذ ساعات الصباح، مع انتشار عناصر الإشراف القضائي داخل المقار وتسهيل دخول الناخبين، لضمان حسن سير عملية الإدلاء بالأصوات في مختلف الدوائر.

عمل اللجان مستمر حتى التاسعة مساءً

تواصل اللجان فتح أبوابها أمام الناخبين حتى التاسعة مساءً وفق الجدول الزمني المحدد من الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن تبدأ بعد ذلك عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية، تمهيدًا لإعلان الحصر العددي للأصوات عبر اللجان العامة.

وتظل دائرة إطسا هي الدائرة الوحيدة التي تجرى فيها إعادة طبيعية وغير مرتبطة بقرار الإلغاء.

محافظة أسيوط سير العملية الانتخابية مجلس النواب 2025

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يقبل رأس طالب من ذوي الهمم ويهديه مصحفًا مطبوعًا بطريقة برايل

آداب الاستماع إلى القرآن الكريم

آداب سماع القرآن الكريم.. الأزهر للفتوى يوضحها

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامبة أ.د. محمد الجندي

البحوث الإسلامية يعلن فتح باب التظلمات لمرحلة الاختبار التحريري للمسابقة العامة للابتعاث

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

