باسل عادل بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: أشكر الرئيس السيسي على الثقة الغالية وسأظل مدافعا عن قضايا الوطن

أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ المصري عن الفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، والمعين بقرار رئيس الجمهورية رقم (575) لسنة 2025، والصادر في 11 أكتوبر 2025م الموافق 19 ربيع الآخر 1447هـ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الغالية والتكليف الكريم الذي اعتبره شرفا ومسؤولية وطنية جليلة.

وأكد عادل في بيان صادر عنه أنه يعتز بحمل هذه المسؤولية، ويُعاهد الله والوطن أن يكون على قدرها، صوتًا أمينًا معبّرًا عن نبض المصريين، ومدافعًا مخلصًا عن قضاياهم، عاملًا تحت قبة مجلس الشيوخ بروح وطنية راسخة وإيمان عميق بأن خدمة مصر هي شرف العمر وغاية العمل والرسالة، وواجب وطني صادق لا يعرف إلا البذل والعطاء.

كما وجّه باسل عادل خالص التقدير والامتنان إلى قيادات حزب الوعي وأعضائه في مختلف المحافظات على دعمهم المتواصل وجهودهم المخلصة من أجل الوطن والحزب، وإلى كل من آمنوا برسالته الفكرية والسياسية القائمة على الوعي والبصيرة والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ما تحقق ويُتحقق هو ثمرة إرادة جماعية ووعي متجذّر بواجبات العمل العام ومقتضياته الوطنية.

ولم ينس أن يخص الأهل والأصدقاء والمحبين والمتابعين بأصدق معاني الشكر والعرفان، تقديرًا لمشاعرهم الطيبة وتهنئاتهم الصادقة ودعواتهم الكريمة، مؤكدًا أن تلك المحبة النبيلة تمثل زادًا معنويًا ثمينًا يدفع نحو مزيد من العطاء والإخلاص في خدمة مصر الغالية.