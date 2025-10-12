قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكومة الاحتلال تحسم موقف مروان البرغوثي من صفقة التبادل
صدى البلد يهنئ الإعلامي خيري رمضان بمناسبة زفاف نجله عمر
تجديد حبس مدير التنظيم بحي الموسكي بتهمة تقاضي رشوة
قرارات عاجلة من التعليم بشأن التقييمات والاختبارات الشهرية وأعمال السنة
غزال يدعو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية
ارتفاع جماعي.. البورصة تربح 14 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأحد
«قدها وقدود».. تهنئة مؤثرة من رامز جلال لشقيقه ياسر بعد تعيينه بمجلس الشيوخ
نبيلة عبيد: الرئيس السيسي كان لديه الحق فى رفض التهجير.. خاص
رئيس الأعلى للإعلام يلتقي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب
التضامن تستعرض تجربة مصر في الدعم النقدي وبرنامج "باب أمل" للتمكين الاقتصادي
ابتداء من اليوم.. دخول 29 دولة أوروبية بنظام EES بدلا من الأختام
سيناريو غير مسبوق في تصفيات أفريقيا لمونديال 2026.. ما السبب؟
باسل عادل بعد تعيينه بمجلس الشيوخ: أشكر الرئيس السيسي على الثقة الغالية وسأظل مدافعا عن قضايا الوطن

محمد الشعراوي

أعرب الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ المصري عن الفصل التشريعي الثاني (2025–2030)، والمعين بقرار رئيس الجمهورية رقم (575) لسنة 2025، والصادر في 11 أكتوبر 2025م الموافق 19 ربيع الآخر 1447هـ، عن خالص شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي على الثقة الغالية والتكليف الكريم الذي اعتبره شرفا ومسؤولية وطنية جليلة.

وأكد عادل في بيان صادر عنه أنه يعتز بحمل هذه المسؤولية، ويُعاهد الله والوطن أن يكون على قدرها، صوتًا أمينًا معبّرًا عن نبض المصريين، ومدافعًا مخلصًا عن قضاياهم، عاملًا تحت قبة مجلس الشيوخ بروح وطنية راسخة وإيمان عميق بأن خدمة مصر هي شرف العمر وغاية العمل والرسالة، وواجب وطني صادق لا يعرف إلا البذل والعطاء.

كما وجّه باسل عادل خالص التقدير والامتنان إلى قيادات حزب الوعي وأعضائه في مختلف المحافظات على دعمهم المتواصل وجهودهم المخلصة من أجل الوطن والحزب، وإلى كل من آمنوا برسالته الفكرية والسياسية القائمة على الوعي والبصيرة والمسؤولية الوطنية، مؤكدًا أن ما تحقق ويُتحقق هو ثمرة إرادة جماعية ووعي متجذّر بواجبات العمل العام ومقتضياته الوطنية.

ولم ينس أن يخص الأهل والأصدقاء والمحبين والمتابعين بأصدق معاني الشكر والعرفان، تقديرًا لمشاعرهم الطيبة وتهنئاتهم الصادقة ودعواتهم الكريمة، مؤكدًا أن تلك المحبة النبيلة تمثل زادًا معنويًا ثمينًا يدفع نحو مزيد من العطاء والإخلاص في خدمة مصر الغالية.

الدكتور باسل عادل حزب الوعي مجلس الشيوخ عبد الفتاح السيسي

