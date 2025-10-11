قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أردوغان: يجب على إسرائيل وقف سياستها العدوانية في قطاع غزة
برلماني: رفع التصنيف الائتماني يعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتوفير فرص العمل
رئيس الوزراء يتفقد "ممشى أهل مصر" ببنها
رونالدو يدخل نادي المليارديرات.. من يتفوق عليه في عالم كرة القدم؟
عماد الدين حسين: بداية تنفيذ خطة ترامب ووقف إطلاق النار يمثلان حدثًا مهمًا يجب الاحتفاء به
رئيس قبرص يشيد بجهود الرئيس السيسي في تيسير التوصل لوقف حرب غزة
أزمة قلبية..وفاة الرائد محمد معوض أثناء أداء واجبه في الأقصر
سؤال غريب من سيدة لدار الإفتاء حول التجسس.. أمين الفتوى يرد
أفضل شهادة بنكية للاستثمار من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة
"مهين للصحافة".. بابا الفاتيكان يدين نشر العناوين المضللة في وسائل الإعلام
الرئيس السيسي يدعو نظيره القبرصي للمشاركة في احتفالية إبرام وقف الحرب
رئيس الوزراء: الفتاة المصرية أثبتت قدرتها على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات
محافظات

اعتداء صادم داخل "سوهاج العام".. نقيب الأطباء يتدخل ويطالب بتأمين المستشفى

جانب من اجتماع نقابة الأطباء بسوهاج
جانب من اجتماع نقابة الأطباء بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد مستشفى سوهاج العام، مساء أمس الجمعة، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الغضب في الأوساط الطبية، بعدما تعرض طبيب مقيم بقسم عناية القلب للاعتداء بالضرب والسحل من قِبل عدد من مرافقي إحدى المريضات داخل الوحدة، أثناء تأديته عمله؛ مما تسبب في تلف بعض الأجهزة الطبية وتعطيل العمل، وسط حالة من الفزع بين المرضى والعاملين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من إدارة مستشفى سوهاج العام، بشأن تعرض الطبيب "م.ع.ع"، طبيب مقيم بعناية القلب، للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل مرافقي مريضة بعد منعهم من دخول العناية المركزة دون تصريح.

على الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى المستشفى، وتم ضبط المعتدين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه، انتقل إلى المستشفى عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد فوزي، نقيب الأطباء، لزيارة الطبيب المصاب والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدين دعم النقابة الكامل له، ومتابعة مجريات التحقيق حتى الحصول على كامل حقوقه القانونية.

وطالبت النقابة بضرورة تشديد إجراءات الأمن داخل المستشفى العام وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لحماية الفرق الطبية من أي اعتداءات قد تعيق أداء رسالتهم الإنسانية، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الحوادث يُعد خطرًا على المنظومة الصحية بأكملها.

