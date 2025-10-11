اعتداء صادم داخل "سوهاج العام".. نقيب الأطباء يتدخل ويطالب بتأمين المستشفى

شهد مستشفى سوهاج العام، مساء أمس الجمعة، واقعة مؤسفة أثارت حالة من الغضب في الأوساط الطبية، بعدما تعرض طبيب مقيم بقسم عناية القلب للاعتداء بالضرب والسحل من قِبل عدد من مرافقي إحدى المريضات داخل الوحدة، أثناء تأديته عمله؛ مما تسبب في تلف بعض الأجهزة الطبية وتعطيل العمل، وسط حالة من الفزع بين المرضى والعاملين.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ من إدارة مستشفى سوهاج العام، بشأن تعرض الطبيب "م.ع.ع"، طبيب مقيم بعناية القلب، للاعتداء اللفظي والجسدي من قبل مرافقي مريضة بعد منعهم من دخول العناية المركزة دون تصريح.

على الفور، انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى المستشفى، وتم ضبط المعتدين، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة للتحقيق.

من جانبه، انتقل إلى المستشفى عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد فوزي، نقيب الأطباء، لزيارة الطبيب المصاب والاطمئنان على حالته الصحية، مؤكدين دعم النقابة الكامل له، ومتابعة مجريات التحقيق حتى الحصول على كامل حقوقه القانونية.

وطالبت النقابة بضرورة تشديد إجراءات الأمن داخل المستشفى العام وجميع المنشآت الصحية بالمحافظة، لحماية الفرق الطبية من أي اعتداءات قد تعيق أداء رسالتهم الإنسانية، مؤكدة أن استمرار مثل هذه الحوادث يُعد خطرًا على المنظومة الصحية بأكملها.