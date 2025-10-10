أخبار محافظة سوهاج في 24 ساعة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية سلسلة من الحوادث المتنوعة بين حرائق، وحوادث طرق، وانهيار بئر صرف صحي، بالإضافة إلى ضبط تشكيل من النباشين، في يوم حافل بالتدخلات الأمنية والجهود الميدانية للأجهزة التنفيذية.

انقلاب سيارة في طهطا

البداية من مركز طهطا، حيث انقلبت سيارة ملاكي داخل ترعة السوهاجية على الطريق الوسطاني بنجع طهطا، ما أسفر عن إصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى طهطا العام لتلقي العلاج، فيما ساهم الأهالي في انتشالهما قبل وصول فرق الإنقاذ.

حرائق متلاحقة تضرب القرى

وفي شرق المحافظة، اندلع حريق هائل بقرية سفلاق بمركز ساقلته التهم ثلاثة منازل متجاورة، وأسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور دون خسائر بشرية.

كما شهدت قرية بيت داود بمركز جرجا حريقًا آخر داخل منزل مكون من دورين، أسفر عن وفاة سيدة وإصابة اثنين من أفراد أسرتها بحروق متفرقة، ولم تمر ساعات حتى اندلع حريق جديد في قرية عنيبس بمركز جهينة، أودى بحياة سيدة مسنة داخل منزلها، بعد أن التهمت النيران محتويات المنزل وحوش المواشي المُلحق به.

وفاة شاب بانهيار بئر صرف صحي

وفي مركز أخميم، لقي شاب مصرعه إثر انهيار بئر صرف صحي أثناء أعمال الحفر بقرية الصوامعة شرق، حيث سقط داخل البئر ودفن أسفل الأتربة قبل أن يتم انتشال جثمانه ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة.

القبض على نباشين سرقوا كولدير مياه وغطاء سيارة

واختتمت أجهزة الأمن يومها بضبط مجموعة من النباشين تورطوا في سرقة كولدير مياه وغطاء سيارة بمدينة سوهاج، عقب توجيهات عاجلة من اللواء دكتور حسن عبدالعزيز مدير الأمن، حيث نجح فريق بحث بقيادة الرائد شريف عبدالمحسن في ضبطهم خلال أقل من 24 ساعة من ارتكاب الواقعة.

وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية في سوهاج جهودها لاحتواء تداعيات هذه الحوادث، ومتابعة الحالات الإنسانية المتضررة، وسط إشادات شعبية بسرعة التحرك في مواجهة الأزمات المتتالية.