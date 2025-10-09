رئيس جامعة سوهاج يؤكد تنفيذ الحكم القضائي لصالح الإداريين بالمستشفى الجامعي

رداً على ما اثير منذ قليل حول تشكيل لجان داخلية للبت في عمل بعض الإداريين بالمستشفيات الجامعية بجامعة سوهاج، اكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة ان تنفيذ الأحكام القضائية نهائية لصالحهم بأحقيتهم بالعمل الإداري.

وذلك في إطار حرص الجامعة على تحقيق العدالة الوظيفية والحفاظ على حقوق العاملين، بما يعزز مناخ الثقة والانضباط داخل مؤسساتها المختلفة.

مشيداً بدورهم الهام في خدمة المترديين علي المستشفيات الجامعية من المحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

جامعة سوهاج

وأكد رئيس الجامعة أن احترام سيادة القانون هو أحد الثوابت الأساسية التي تسير عليها إدارة الجامعة، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية بكل شفافية والتزام.