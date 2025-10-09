قطاع المعاهد الأزهرية يختتم جولات سوهاج والدقهلية حوكمة شاملة ومتابعة دقيقة لضمان جودة التعليم

​اختتم قطاع المعاهد الأزهرية مهمة القوافل الميدانية المكثفة التي تم تسييرها إلى محافظتي سوهاج والدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بضرورة المتابعة المباشرة والعميقة للعملية التعليمية.

​وقد أكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الجولات مثلت عملية تقييم شاملة وموسعة، حيث ضمت القافلتان، اللتان ترأسهما الدكتور أحمد علي صيام (للدقهلية) والدكتور ضياء الحق أبو بكر (لسوهاج)، أعضاء من مختلف التخصصات والموجهين العموم.

هذا التكوين المتكامل مكّن من إجراء مرور مكثف وتغطية شاملة لمختلف المعاهد، لضمان انتظام الدراسة وجودة التنفيذ.

​وشدد "عبد الغني" على أن المتابعة لم تقتصر على رصد الإيجابيات، بل شملت رصدًا دقيقًا لأي سلبيات أو مواطن خلل لتصحيحها فورًا.

وأكد رئيس القطاع عدم التهاون مطلقًا في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تقصير يعرقل سير العملية التعليمية، انطلاقًا من أن الانضباط والجدية يمثلان الأساس لنجاح منظومة الأزهر.

​من جانبه، أوضح أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الهدف الأساسي هو تقديم الدعم المباشر والميداني للكوادر التعليمية والاستماع لمقترحاتهم، مشيرًا إلى أن شمولية التغطية تهدف إلى تجاوز أي تحديات بكفاءة عالية، مما يضمن تهيئة بيئة تربوية متميزة تدعم مكانة المعلم الأزهري كقدوة ومحور للعملية التعليمية.