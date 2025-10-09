قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
ديني

قطاع المعاهد الأزهرية يختتم جولات سوهاج والدقهلية حوكمة شاملة ومتابعة دقيقة لضمان جودة التعليم

فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر
إيمان طلعت

​اختتم قطاع المعاهد الأزهرية مهمة القوافل الميدانية المكثفة التي تم تسييرها إلى محافظتي سوهاج والدقهلية، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتعليمات فضيلة أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر، بضرورة المتابعة المباشرة والعميقة للعملية التعليمية.

​وقد أكد فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الجولات مثلت عملية تقييم شاملة وموسعة، حيث ضمت القافلتان، اللتان ترأسهما الدكتور أحمد علي صيام (للدقهلية) والدكتور ضياء الحق أبو بكر (لسوهاج)، أعضاء من مختلف التخصصات والموجهين العموم. 

هذا التكوين المتكامل مكّن من إجراء مرور مكثف وتغطية شاملة لمختلف المعاهد، لضمان انتظام الدراسة وجودة التنفيذ.
​وشدد "عبد الغني" على أن المتابعة لم تقتصر على رصد الإيجابيات، بل شملت رصدًا دقيقًا لأي سلبيات أو مواطن خلل لتصحيحها فورًا. 

وأكد رئيس القطاع عدم التهاون مطلقًا في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي تقصير يعرقل سير العملية التعليمية، انطلاقًا من أن الانضباط والجدية يمثلان الأساس لنجاح منظومة الأزهر.

​من جانبه، أوضح أ.د/ أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الهدف الأساسي هو تقديم الدعم المباشر والميداني للكوادر التعليمية والاستماع لمقترحاتهم، مشيرًا إلى أن شمولية التغطية تهدف إلى تجاوز أي تحديات بكفاءة عالية، مما يضمن تهيئة بيئة تربوية متميزة تدعم مكانة المعلم الأزهري كقدوة ومحور للعملية التعليمية.

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الصداع

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته

