ديني

دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي.. أجمل كلمات ترفع البلاء

دعاء الشفاء للمريض
دعاء الشفاء للمريض
أحمد سعيد

يعد الدعاء أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله خاصة في أوقات الابتلاء والتي تكون أكثرها في وقت المرض، فالمرض امتحان للصبر والإيمان لذا يفضل للمؤمن أن يردد دعاء الشفاء للمريض؛ لأن المريض في لحظات الضعف أحوج ما يكون إلى الدعاء الصادق الذي يملأ قلبه طمأنينة ويستجلب له العافية من رب العالمين، وفي السطور التالية نعرض مجموعة من الأدعية المأثورة عن الصالحين لشفاء المريض بإذن الله تعالى.

دعاء الشفاء للمريض الوارد عن النبي

ورد عن النبي صلى لله عليه وسلم عدد من الأدعية والتي قال خير الأنام يقولها لطلب الشفاء ومن هذه الأدعية: "اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

كما أن هناك دعاء الشفاء مستجاب للمريض آخر وهو "ضع يدك على الذي تألم من جسدك، وقل: بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر، ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ تماما.

دعاء الشفاء العاجل

دعاء الشفاء العاجل للمريض مكتوب يحتاج له من لديه العلة ليرقي نفسه، فليس شرطًا أن يردد دعاء للمريض شخص صحيح، فيمكن أن يردد المريض دعاء الشفاء بنفسه، ليشفيه الله سبحانه وتعالى، ومن ادعية الشفاء للمريض، والتي يدعو بها لنفسه، ما يلي:

1- ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين.

2- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

3- إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين.

4- يا إلهي، اسمك شفائي، وذكرك دوائي، وقربك رجائي، وحبّك مؤنسي، ورحمتك طبيبي ومعيني في الدّنيا والآخرة، وإنّك أنت المعطي العليم الحكيم.

5- أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

6- بسم الله أرقي نفسي من كلّ شيء يؤذيني، ومن شر كلّ نفس أو عين حاسد، بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

7-اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

8- ربنا الله الذي في السماء، تقدّس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء، اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا خطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاءً من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

9- يا مُفرّج الكرب يا مُجيب دعوة المُضطرين، اللهم ألبس كل مريض ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين.

رقية شرعية مجربة تنهي الألم الشديد

 

يذكر أن السيد أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، كشف عن رقية شرعية عظيمة لكل من يعاني من ألم شديد، مؤكدا أن الرقية الشرعية مجربة ومأخوذة من العلامة محمد بهاء الدين شاه نقشبند الحسيني الاويسي البخاري.

وأضاف السيد أحمد الطلحي، في تصريحات له، أن الرقية الشرعية يشترط فيها الإيمان التام بأن الشافي هو الله، ثم يبدأ بوضع يديه على مكان الألم ويقول: "أقسمتُ عليكِ أيتها العِلَّةُ، بِعِزَّةِ عِزَّة الله، وبِعَظَمَةِ عَظَمَة الله، وبِجلال جلالِ الله، وبِقُدْرَةِ قُدْرَةِ الله، وبِسُلطانِ سُلطانِ الله، وبلا إله إلا الله، وبما جرى به القلمُ من عندِ الله، وبلا حول ولا قوّةَ إلا بالله، إلاّ اِنْصَرَفْتِ".

وقال السيد أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الرقية الشرعية من الأمور التي حث عليها الشرع الشريف للوقاية من كل مكروه.

خطوات الرقية الشرعية للأطفال

1- كان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يرقى الحسن والحسين ويقول «إن أباكما كان يُعَوِّذُبها إسماعيل وإسحاق».

2- ضع يدك على رأس الطفل.

3- اقرأ الفاتحة وآخر آيتين من سورة البقرة.

4- اقرأ سور المعوذات 3 مرات.

5- ردد «أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» 3 مرات.

6- استودع الطفل بقول «استودعتك الله الذي لا تضيع ودائعه».

7- ثم امسح على رأسه وجسده.

