مصرع شاب أثناء حفر بئر صرف صحي بقرية الصوامعة شرق سوهاج

شهد مركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج، اليوم، واقعة مأساوية أسفرت عن وفاة شاب في العقد الثالث من عمره؛ إثر انهيار بئر صرف صحي أثناء الحفر بقرية الصوامعة شرق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات محافظة سوهاج بلاغًا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، يفيد بورود إشارة من الوحدة المحلية لقرية نيدة، تفيد بوقوع حادث انهيار بئر صرف صحي أثناء أعمال الحفر بقرية الصوامعة شرق التابعة للمركز، ما نتج عنه وفاة أحد العمال في موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة الشاب "حسين عبد الجواد"، 22 عامًا، يقيم بقرية الصوامعة شرق، وذلك إثر انهيار مفاجئ لجوانب البئر أثناء الحفر، ما أدى إلى سقوطه بداخله ودفنه أسفل الأتربة.

على الفور، تم استدعاء سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى مستشفى أخميم المركزي، حيث تم إيداعه تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، لبيان أسباب الحادث وظروفه وملابساته، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجهت الوحدة بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الأتربة وتأمين المنطقة بالكامل، مع متابعة الحالة القانونية للموقع الذي شهد الحادث، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، والحفاظ على أرواح العاملين في مشروعات الصرف الصحي الجارية بقرى المركز.