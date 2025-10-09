قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وش السعد.. صلاح يضع بصمة جديدة في أكتوبر مع منتخب مصر
ظاهرة فلكية نادرة.. شهر رجب يتكرر للمرة الثانية خلال عام 2025
بعد همسة من وزير الخارجية الأمريكي.. ترامب: السلام في الشرق الأوسط بات قريباً
قناة إسرائيلية: حماس وافقت على اتفاق غزة والبيت الأبيض سيعلن قريبا
عمليات تبريد عقب إخماد حريق محل مراتب في الموسكي
لحظات حاسمة.. أنباء عن موافقة نهائية من حماس والفصائل على مسودة اتفاق غزة
مسئول إسرائيلي لأكسيوس: اتفاق وشيك بشأن غزة قد يُعلن الليلة
البيت الأبيض: ترامب يجري فحصًا طبيًا قبل زيارة مرتقبة إلى الشرق الأوسط
أفشة وياسر وتريزيجيه.. وليد صلاح الدين يكشف أسرارا داخل الأهلي
البيت الأبيض يجهّز خطاب ترامب المرتقب لإعلان اتفاق غزة
الدولة لا تتخلى عن مؤسساتها.. وزير الرياضة يكشف تطورات سحب أرض الزمالك
اتفاق الشرق الأوسط يقترب.. ترامب يعلن عن زيارة مصر وغزة نهاية الأسبوع
محافظات

24 ساعة مشتعلة في سوهاج.. من “ماراثون النواب” إلى مأساة الطريق والمال المحترق

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

لم تكن الـ24 ساعة الماضية في محافظة سوهاج عادية، إذ شهدت المحافظة مزيجًا من الأحداث الساخنة بين السياسة والجريمة والمآسي الإنسانية، لتؤكد أن سواد الليل في سوهاج لا يخلو من ضجيج الحوادث والمفاجآت.

في الساعات الأولى من الليل، تحوّل محيط مجمع محاكم سوهاج إلى ساحة انتخابية مفتوحة، حيث قضى المرشحون المحتملون لانتخابات مجلس النواب ليلتهم أمام البوابة الرئيسية، في انتظار لحظة انطلاق السباق البرلماني رسميًا.

ماذا حدث في سوهاج؟

مشهد غير مألوف، جمع الحماس بالرهان على ثقة الشارع، وسط إجراءات أمنية مشددة وتنظيم دقيق من الأجهزة المختصة.

وبينما كانت الأنظار مشدودة نحو أجواء السياسة، هزّ قرية قلفاو التابعة لمركز سوهاج حادث إطلاق نار مأساوي، راح ضحيته طفل يبلغ من العمر 13 عامًا، وأُصيب 3 آخرون بطلقات طائشة إثر مشاجرة استخدم فيها أحد الأشخاص سلاحًا ناريًا، قبل أن تتمكن الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وفرض طوق أمني بالمنطقة.

وفي مشهد إنساني مغاير، أعلنت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، تركيب 9315 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى المحافظة، تنفيذًا لمبادرات "حياة كريمة" ودعمًا للفئات الأكثر احتياجًا، في خطوة وُصفت بأنها نبض أمل وسط صخب الأحداث.

لكن ساعات الفجر حملت مأساة جديدة على الطريق الصحراوي الشرقي، بعد أن أدى انفجار إطار سيارة تاجر مصوغات ذهبية إلى احتراق سيارته الملاكي وبداخلها 25 مليون جنيه، لم ينجُ منها سوى 15 مليونًا فقط بعد تدخل الأهالي، فيما نجا السائق مصابًا بكسور وكدمات.

ولم يكتمل النهار دون فاجعة جديدة، إذ خيم الحزن على قرية شطورة بطهطا عقب مصرع أمين شرطة ونجاة نجله في حادث انقلاب سيارته أثناء عودتهما من قنا، في مشهد أبكى القلوب داخل المحافظة.

