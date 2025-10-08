قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ سوهاج يوجه برفع كفاءة منظومة التقنين والاستعداد للأمطار والسيول ومراعاة الحياد في انتخابات النواب

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
أ ش أ

  شدد محافظ سوهاج اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، على ضرورة رفع معدلات الأداء في ملفات التقنين والتصالح وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب الإستعداد المبكر لموسم الأمطار والسيول، وكذلك التزام الأجهزة التنفيذية بالحياد التام تجاه جميع المرشحين خلال انتخابات مجلس النواب القادمة، ما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع في إطار من الشفافية والالتزام بالقانون.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري المصالح الحكومية والشركات الخدمية.
وأكد المحافظ - خلال الاجتماع - أن نسبة إنجاز ملف التصالح فى مخالفات البناء بلغت 94% بعدد 45 ألفاً و427 طلباً، مشيراً إلى استمرار الجولات الميدانية للإنتهاء من الطلبات المتبقية خلال الفترة المقبلة، موجهاً بالتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات في المهد وحتى سطح الأرض، واسترداد الأراضي المرفوض تقنينها، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، وعدم السماح بأي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بمراجعة جميع مخرات السيول على مستوى المحافظة، خاصة فى مناطق التجمع والمصب، ورفع المخلفات والعوائق منها، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للسدود والمخرات، مع تحرير محاضر بيئة ضد من يلقي القمامة أو المخلفات بالمخرات.
ووافق المجلس التنفيذي - خلال الاجتماع - على تخصيص 10 آلاف متر مربع بمدخل مدينة المنشاة لصالح المنطقة الأزهرية لإقامة مجمع أزهري نموذجي يضم مراحل تعليمية متعددة، حيث أكد المحافظ أهمية المشروع كإضافة قوية للمنظومة التعليمية بالمحافظة، مثمنًا دور الأزهر الشريف في دعم التعليم وخدمة المجتمع.
وكلف المحافظ، مديرية التنظيم والإدارة بسرعة التنسيق لتوفير احتياجات المحافظة من عمال النظافة، مشيراً إلى أن عمال النظافة يمثلون واجهة المدن والقرى، ويجب توفير بيئة عمل مناسبة لهم، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، موجهاً بتوفير مستلزمات العمل الشتوية من "جاكيتات، وأحذية مناسبة"، إلى جانب تقديم مشروبات ساخنة لهم أثناء نوبات العمل اليومية، تقديراً لجهودهم في الحفاظ على نظافة الشوارع والمرافق العامة.
ووجه المحافظ، بوقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من المرشحين والأحزاب السياسية خلال انتخابات مجلس النواب، مع الموازنة بين طلبات المرشحين لتخصيص نقاط الدعاية الإنتخابية بعد استيفاء الإشتراطات القانونية، مؤكداً حظر إقامة المؤتمرات أو الندوات الإنتخابية داخل المصالح الحكومية أو المدارس أو المباني العامة.
من جانبه، عرض السكرتير العام المساعد الدكتور محمد حلمي، تقريراً حول موقف ساحات الإنتظار على مستوى المحافظة، موضحاً أن عددها بلغ 167 ساحة، منها 124 ساحة تم تشغيلها ذاتياً، وجارٍ طرح 43 ساحة متبقية للتشغيل وفقاً لضوابط واضحة لضمان حسن إدارة واستغلال الموارد.
أ ع ع م - ك ف 

محافظ سوهاج التعديات على الأراضي الزراعية موسم الأمطار والسيول

