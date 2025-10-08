قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة القدس تحذر من اقتحامات المستوطنين الواسعة لباحات المسجد الأقصى
أسعار مواد البناء في مصر اليوم 8-10-2025
"مفيش عصاية وخرطوم".. تعليمات عاجلة للمدارس بمنع ضرب الطلاب ومحاسبة المخالفين
ترامب يزور تل أبيب بعد التوقيع على اتفاق غزة
برمز «الحصان».. مرشحو حزب العدل يتقدمون بأوراق ترشحهم لانتخابات مجلس النواب في القاهرة والشرقية وقنا وبني سويف
روسيا تتوعد.. سننفذ تجربة نووية إذا فعلت أمريكا الشيء نفسه
المستشار الألماني: لن نسمح للطائرات المسيرة بتهديد أمننا
يحدث في شرم الشيخ.. جلسة المفاوضات الرئيسية تناقش نقاطا جوهرية بخطة ترامب
منظمة الصحة العالمية: إعادة بناء النظام الصحي في غزة معركة الأمل بعد الحرب
طفرة تصنيع الهواتف في مصر.. 6 ملايين جهاز محلي لشركات عالمية خلال 2025
حماس تعلن انضمام ممثلين عن الجهاد والجبهة الشعبية لمفاوضات شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات: إقبال كبير على لجان الترشح في أول أيام تلقي طلبات سباق النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تركيب 9315 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

جانب من توصيل المياه للمنازل بسوهاج
جانب من توصيل المياه للمنازل بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، في تركيب 9315 وصلة مياه شرب نظيفة بعدد من قرى ونجوع ومراكز محافظة سوهاج، لصالح الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الدولة للتنمية الريفية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

محافظة سوهاج

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة في العمل الاجتماعي والتنموي، بفضل التنسيق المستمر بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أن تلك الجهود تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمساعدات لتخفيف الأعباء عن أكبر عدد من الأسر الفقيرة داخل المحافظة.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل على الوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا في سوهاج من خلال الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانية تمامًا دون أي أعباء مالية على المستفيدين.

وأضاف "شعبان" أن فرق العمل التابعة للأورمان نجحت في إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسر غير القادرة وأسر الأيتام في مختلف قرى المحافظة، ما يُسهم في توجيه الدعم بالشكل الأمثل لتلك الفئات.

يُذكر أن جمعية الأورمان كانت قد تمكنت خلال الأعوام الماضية من تركيب نحو 77 ألفًا و694 وصلة مياه في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن جهودها المتواصلة لتحسين حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج جمعية الأورمان الأورمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

أدوية لا يجب تناولها مع القهوة

تحذير من الأطباء .. القهوة قد تبطل مفعول بعض الأدوية عند تناولها معها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

جنيهات ذهب

تجاوز الـ 42 الفًا.. سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

أجهزة رمد بمليون جنيه هدية لأهالي الغربية احتفالا بالعيد القومي الـ227

محكمة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

حملة مرورية

حملات مرورية مكثفة لضبط المخالفين بالقليوبية

بالصور

بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

على البحر.. عبير صبري تستعرض جمالها بأحدث جلسة تصوير

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

تضامن الشرقية تنتهي من تدريب 40 رائدة لتعزيز التغذية السليمة للحوامل والأطفال

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

سوت لافتة.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

فيديو

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد