تركيب 9315 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، نجحت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، في تركيب 9315 وصلة مياه شرب نظيفة بعدد من قرى ونجوع ومراكز محافظة سوهاج، لصالح الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن خطة الدولة للتنمية الريفية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف محافظات الجمهورية.

محافظة سوهاج

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، أن المحافظة تشهد حاليًا طفرة في العمل الاجتماعي والتنموي، بفضل التنسيق المستمر بين الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية المختلفة.

وأوضح أن تلك الجهود تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والمساعدات لتخفيف الأعباء عن أكبر عدد من الأسر الفقيرة داخل المحافظة.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تعمل على الوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا في سوهاج من خلال الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بالمحافظة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية مجانية تمامًا دون أي أعباء مالية على المستفيدين.

وأضاف "شعبان" أن فرق العمل التابعة للأورمان نجحت في إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسر غير القادرة وأسر الأيتام في مختلف قرى المحافظة، ما يُسهم في توجيه الدعم بالشكل الأمثل لتلك الفئات.

يُذكر أن جمعية الأورمان كانت قد تمكنت خلال الأعوام الماضية من تركيب نحو 77 ألفًا و694 وصلة مياه في مختلف محافظات الجمهورية، ضمن جهودها المتواصلة لتحسين حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.