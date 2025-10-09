قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حريق هائل يلتهم منازل ومواشي بقرية سفلاق في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت قرية سفلاق التابعة لمركز ساقلته شرق محافظة سوهاج، اليوم، حادث حريق مروع اندلع في عدد من المنازل بشارع الكنيسة المتفرع من شارع الأزهر، ما أسفر عن نفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بلاغًا من إدارة الأزمات يفيد باندلاع حريق في ثلاثة منازل متجاورة بقرية سفلاق. وعلى الفور، تم إخطار الجهات المعنية، والدفع بعدد من سيارات الإطفاء التابعة لوحدات سفلاق والكوثر وساقلته، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى منازل أخرى.

وبالفحص تبين أن النيران اندلعت أولًا في منزل المواطن "بديع عبيد"، وأسفرت عن نفوق عدد 2 جاموس كبير وعدد من الطيور، واحتراق محتويات الصالة والشبابيك بالدور الثاني من المنزل، كما امتد الحريق إلى منزل المواطن "السيد حسن"، وتسبب في احتراق كمية كبيرة من التبن والعروق والفلاق والجريد.

وامتدت ألسنة اللهب أيضًا إلى منزل "خلاف السيد"، المتاخم للمنازل السابقة، ما أدى إلى نفوق عدد 2 عجل بقر وبعض الطيور، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من إخماد النيران بالكامل.

وتم إخطار مركز شرطة ساقلته والطب البيطري والشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحصر الخسائر، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة.

وتتابع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمعرفة أسباب اندلاع الحريق، ولضمان سلامة المنازل المجاورة ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق منازل

