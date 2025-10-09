نباشين آخر الزمان.. القبض على سارقي كولدير المياه وغطاء سيارة في سوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج في كشف ملابسات واقعة سرقة كولدير مياه وغطاء سيارة، والقبض على الجناة في وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة من ارتكاب الحادث.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغًا مفاده قيام مجموعة من النباشين بسرقة كولدير مياه من أحد شوارع المدينة، واستخدام غطاء سيارة مسروق لإخفائه أثناء نقلهم له على “تروسيكل”.

وعلى الفور، أصدر مدير الأمن توجيهاته العاجلة بسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد شريف عبدالمحسن، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج.

وباجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المتهمين من خلال كاميرات المراقبة، تم تحديد هويتهم وضبطهم في أقل من 24 ساعة.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيع المسروقات، وتم التحفظ على “الكولدير” وغطاء السيارة المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأشاد أهالي سوهاج بجهود الأجهزة الأمنية بسرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغ.