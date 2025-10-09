قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين

جانب من الحادث بسوهاج
جانب من الحادث بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

تحولت ظاهرة “النباشين” في محافظة سوهاج من سلوك عشوائي داخل صناديق القمامة إلى خطر متزايد يهدد الممتلكات العامة والخاصة، بعدما تعدى نشاطهم حدود النبش في القمامة إلى سرقة أغراض من مداخل العمارات، وأغطية السيارات، والأدوات المنزلية المعروضة أمام البيوت، في مشهد يعكس تفاقم الفوضى في شوارع المدينة.

وخلال الأيام الماضية، نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الشكاوى من المواطنين الذين فقدوا متعلقاتهم بسبب هؤلاء النباشين، مؤكدين أن نشاطهم أصبح أكثر تنظيمًا، ويعتمد على “التروسيكلات” لنقل المسروقات وإخفائها تحت القمامة أو الأغطية.

ليأتي المواطن الشاب رامي ر، ويتقدّم ببلاغ رسمي ضد مجهولين، بعد أن فوجئ صباحًا بسرقة غطاء سيارته، وبمراجعة كاميرات المراقبة تبيّن أن مجموعة من النباشين استولوا على مبرد من الشارع، ثم استخدموا غطاء السيارة خاصته المسروق لإخفاء المبرد أثناء نقله.

وطالب المواطن الجهات الأمنية بسرعة التحرك لضبط الجناة، مؤكدًا أن الحادثة ليست الأولى من نوعها في منطقته، ويؤكد سكان سوهاج أن الظاهرة تتفاقم مع غياب الرقابة وضعف الإنارة في بعض الشوارع، مما يشجع النباشين على التحرك بحرية ليلًا دون خوف من الملاحقة.

ودعا الأهالي إلى تغليظ العقوبات على المتورطين في مثل هذه السرقات، وتشديد الرقابة على جامعي القمامة والعاملين في الشوارع، فضلًا عن تكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون.

نباشين آخر الزمان.. القبض على سارقي كولدير المياه وغطاء السيارة في سوهاج

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغًا مفاده قيام مجموعة من النباشين بسرقة كولدير مياه من أحد شوارع المدينة، واستخدام غطاء سيارة مسروق لإخفائه أثناء نقلهم له على “تروسيكل”.

وعلى الفور، أصدر مدير الأمن توجيهاته العاجلة بسرعة ضبط مرتكبي الواقعة، حيث تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد شريف عبدالمحسن، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وتتبع خط سير المتهمين من خلال كاميرات المراقبة، تم تحديد هويتهم وضبطهم في أقل من 24 ساعة.

وتم اقتياد المتهمين إلى ديوان القسم، حيث اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد بيع المسروقات، وتم التحفظ على “الكولدير” وغطاء السيارة المستخدم في الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وأشاد أهالي سوهاج بجهود الأجهزة الأمنية بسرعة الاستجابة والتعامل مع البلاغ.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج كولدير سرقة

الضغط
الام الدورة الشهرية
الخصوبة
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
