اقتصاد

شريف فاروق: القابضة للصناعات الغذائية ركيزة أساسية لضمان استقرار الأسواق

شريف فاروق
شريف فاروق
محمد صبيح

ترأس الدكتور شريف وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والذي عُقد اليوم بمقر الشركة، وكان في استقباله أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة، والدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة.

وحضر الاجتماع اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، و أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، كما حضر أحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وخلال الاجتماع، تم استعراض القوائم المالية للشركة عن العام المالي الحالي 2025- 2026، والتي أظهرت تطورًا إيجابيًا في أداء الشركة مقارنةً بالأعوام السابقة، وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركة القابضة في تحقيق الأمن الغذائي وضمان استقرار الأسواق، مشددًا على ضرورة استمرار الجهود لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تُعد إحدى الركائز الأساسية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتتولى الشركة القابضة من خلال شركاتها التابعة المساهمة في توفير السلع الغذائية الأساسية مثل الأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، واللحوم، والدواجن، كما تساهم بشكل كبير في منظومة الدعم التي تخدم ملايين الأسر المصرية.

وأكد الوزير خلال الاجتماع أهمية استكمال جهود إعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واستكمال تنفيذ خطط التطوير لتحسين أدائها المالي والإداري، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي وتطوير سلاسل الإمداد. 

وشدد الدكتور شريف فاروق على أن هذه الجهود تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للشركات وتعظيم دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

كما ناقش الاجتماع أبرز المشروعات التطويرية التي تنفذها الشركة القابضة، ومنها تحديث خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة التخزين والتوزيع، وتوسيع قاعدة المنتجات الغذائية، وكذلك جهود الشركة في أسواق اليوم الواحد، إضافة إلى استمرار العمل على مشروع الوزارة لتوحيد العلامة التجارية لمنافذ التموين " كاري أون"، كما تم التأكيد على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين للاستفادة من الخبرات العالمية في مجالات التصنيع الغذائي.

واختتم الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمجلس الإدارة والجمعية العامة على جهودهم، داعيًا إلى الاستمرار في العمل بروح الفريق لمواكبة تطلعات القيادة السياسية في تحقيق الأمن الغذائي المستدام للمواطن المصري.

