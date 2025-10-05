قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اختفاء لوحة آثرية من مقبرة خنتي كا بسقارة.. ماذا حدث؟
روبيو: لا يمكن تجاهل تأثير الحرب في غزة على مكانة إسرائيل عالميا
وزير التعليم العالي: ذكرى 6 أكتوبر ستظل شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة
أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية
لمساعدة الأولي بالرعاية.. مدبولي يصدر قرارًا بإنشاء برنامج المنظومة المالية للتمكين الاقتصادي
مراسل القاهرة الإخبارية: التصعيد الإسرائيلي مستمر في قطاع غزة
الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري
رحيل شاب سوهاجي في ريعان شبابه.. أحمد خرج طلبًا للعلم فعاد جثمانًا ملفوفًا بالكفن
بعد حادث كنيسة مانشستر.. حريق متعمد لمسجد في بريطانيا
ترامب: سنقضي على حماس تماما إذا قررت البقاء في السلطة
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجًا تدريبيًا لعلماء ماليزيا.. صور
وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق غزة: لا أحد يستطيع القول بأنه مضمون 100%
اقتصاد

وزير التموين: نمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية

محمد صبيح

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع  هشام مهران، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة “أورانج مصر”، وذلك لبحث سبل التعاون في مشروع تطوير المنافذ التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية “كاري أون”، في إطار خطة الوزارة لتحويل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ تجارية مطورة ورقمية تقدم خدماتها بصورة متكاملة للمواطنين.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الشراكة مع كبري الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، وبما يسهم في تحقيق الانتشار للعلامة التجارية الجديدة لمنافذ وزارة التموين “كاري أون”.

وأشار الوزير إلى أن التعاون مع شركة “أورانج مصر” يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي وييسر حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، بالإضافة إلى تحفيز المواطنين للشراء من منافذ وزارة التموين عن طريق تدشين أنظمة ولاء تمنحهم نقاطًا إضافية على مشترياتهم، على غرار الأنظمة المعمول بها في كبرى السلاسل التجارية.

 بناء منظومة منافذ ذكية 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تستهدف من خلال هذا التعاون بناء منظومة منافذ ذكية ضمن مشروع “كاري أون” تقدم خدمة أسرع وأكثر كفاءة للمواطنين، وتدعم التحول نحو الشمول المالي، مع إتاحة خدمات رقمية متكاملة داخل المنفذ ترفع من جودة الخدمة وكفاءة إدارة المنظومة التموينية.

من جانبه أعرب هشام مهران عن سعادته بالشراكة مع وزارة التموين، مشيرًا إلى أن “أورانج مصر” ستعمل على توفير حلول اتصال ومدفوعات رقمية متكاملة داخل منافذ “كاري أون”، تشمل بنية اتصالات آمنة، ونقاط بيع ذكية، ومنصات ولاء رقمية، وتحليلات بيانات لدعم القرار، بما يعزز تجربة المواطن ويواكب توجهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل.

وزير التموين منافذ تجارية المجمعات الاستهلاكية جمعيتي أورانج مصر

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الجلوس بعد الفجر

لماذا أمر الرسول بالجلوس بعد الفجر إلى الشروق؟.. 10 أسباب

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

العد التنازلي بدأ.. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

العد التنازلي بدأ .. اعرف الموعد الفلكي لشهر رمضان 2026

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

المتهم

القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية بالغربية

السيارة

مشى عكس.. القبض على شخص بالإسكندرية

مديرية أمن القاهرة

البلوجر لي لي تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي منها والنصب عليها

بالصور

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

