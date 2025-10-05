وزير التموين يبحث تطوير وتزويد مشروع المنافذ التموينية “كاري أون” بأحدث الأنظمة الإلكترونية

التقى الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” لبحث سبل التعاون في تطوير وتزويد مشروع المنافذ التموينية “كاري أون” بأحدث الأنظمة الإلكترونية.

عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا مع المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة “إي أند مصر” والوفد المرافق له، لبحث سُبل التعاون في مشروع تطوير المنافذ التابعة للوزارة تحت العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، وذلك في إطار خطة الوزارة لتحويل المجمعات الاستهلاكية ومنافذ “جمعيتي” والبدالين التموينيين إلى منافذ مطورة ورقمية تقدم خدماتها بصورة إلكترونية متكاملة للمواطنين.

تطوير منظومة التجارة الداخلية

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال الشراكة مع كبريات الشركات التكنولوجية، بما يحقق التكامل بين البنية التحتية الرقمية ومنظومة التموين، ويسهم في تعزيز الانتشار للعلامة التجارية الجديدة لمنافذ وزارة التموين “كاري أون”.

وأوضح الوزير أن التعاون مع شركة “إي أند مصر” يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني والخدمات الرقمية بالمنافذ التموينية، بما يعزز الشمول المالي ويُيسّر حصول المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وأمان، إلى جانب تحفيزهم على الشراء من المنافذ الجديدة التابعة للوزارة من خلال تدشين أنظمة ولاء تمنحهم نقاطًا ومزايا إضافية على مشترياتهم، على غرار الأنظمة المتبعة في كبرى السلاسل التجارية.

وحضر الاجتماع من جانب شركة “إي أند مصر” المهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، محمد العمروسي رئيس قطاع الحوكمة والسياسات العامة، و شريف يحيى المدير التنفيذي للسياسات العامة، و رفيعة مازن محلل أول سياسات عامة.

كما حضر من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد عادل شتا مساعد الوزير للتحول الرقمي، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.