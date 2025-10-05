خلال أسبوع.. 180 ألف طن صادرات غذائية والدول العربية على رأس الدول المستقبلة

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 36 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 27 سبتمبر – 3 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 108 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 48 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وأصدرت الإدارة 576 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 476 شركة.

وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4100 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 180 ألف طن، صادرة عن 1365 شركة مصدرة، وقد شملت هذه الرسائل ما يقرب من 680 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.

وتفصيلًا، جاءت صادرات الفاصولياء بأنواعها في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي بواقع 12 ألف طن، تلتها البطاطا الحلوة بنحو 10 آلاف طن، ثم الخضراوات المجمدة المشكلة بكمية بلغت 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 35 صنفًا بنحو 40 ألف طن.

في حين تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 10 آلاف طن، تلته كلٌ من المانجو والفراولة بنحو 7 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 33 صنفًا بكمية بلغت 33 ألف طن.

وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، وكانت الصدارة للدول العربية حيث جاءت الجزائر، السودان، السعودية، المغرب وليبيا ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 174 دولة مستوردة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 675 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 570 رسالة، ثم ميناء السادس من أكتوبر بإجمالي 430 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1250 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 1935 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 386 ألف طن، مستوردة من قِبل 870 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وسكر خام، فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، البرازيل وإندونيسيا من بين إجمالي 80 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 525 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بـــ 350 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ 333 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1213 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 410 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 68 مستورد خلال نفس الفترة.

وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 46 منتج مكمل غذائي وفحص 481 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 16 شهادة بيع حر، كما نفّذت الإدارة عددًا من الزيارات الرقابية واعتمدت 10 شركات عاملة في هذا القطاع.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، قامت إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 20 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح ومضارب الأرز بمختلف المحافظات، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك، وقد تم تسجيل 6 منشآت لتداول القمح والأرز خلال الأسبوع الماضي.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 88 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة للهيئة، وقد تم معالجة 25 شكوى، في حين يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية لهذه البلاغات، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 339 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت الغربية، الدقهلية، الاسماعيلية، كفر الشيخ، سوهاج وأسوان، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتهيب الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، بالسادة المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة، ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 48 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، بهدف التحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء، وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، البحيرة، الشرقية، الغردقة، الأقصر، القليوبية، الدقهلية، الاسماعيلية، الفيوم، جنوب سيناء وأسوان.

ووصل إجمالي العدد المسجل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2180 فرعًا لعدد 57 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 698 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 374 معاينة، فيما استوفت 289 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 27 مأمورية رقابية شملت القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الإسماعيلية، الدقهلية، البحر الأحمر، بني سويف، الفيوم، شمال سيناء والغردقة.

وتابعت تسجيل المنشآت التخزينية ليصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1453 مخزنًا.

وفي إطار حلول العام الدراسي الجديد، قامت الهيئة بمعاينة 4 مخازن مخصصة للتغذية المدرسية بمحافظات الجيزة، القليوبية والدقهلية.

كما شاركت في الاجتماع السادس عشر للجنة العليا القومية للتغذية المدرسية، حيث قدمت تقريرًا يتضمن موقف المخازن الحالية، إضافةً إلى المواقع المزمع إنشاء مخازن جديدة للتغذية المدرسية عليها.

كما واصلت الهيئة دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية و عدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1240 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 443 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 138 مأمورية تحفظ شملت المرور على 147 منشأة غذائية، وذلك في إطار متابعة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية لضمان وصول غذاء آمن وصحي إلى المستهلك المصري.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 حملة تفتيشية استهدفت محالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية، شملت البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

وفي إطار تعزيز الرقابة على المنشآت السياحية، نفّذت إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية 74 زيارة ميدانية شملت أعمال التفتيش الدوري ومعاينة التراخيص للمطاعم وللفنادق بعدد من المحافظات ذات الأهمية السياحية، من بينها القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الإسكندرية، الغربية، الأقصر، أسوان وجنوب سيناء.

وتأتي هذه الخطوات كجزء من خطة الهيئة التي تستهدف رفع جاهزية المنشآت السياحية مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير، بما يسهم في تعزيز ثقة الزائرين في جودة وسلامة الخدمات الغذائية.

كما نفّذت إدارة وحدات الطعام المتنقلة عددًا من الجولات الرقابية بلغ 21 جولة على وحدات الطعام المتنقلة في محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، كفر الشيخ، قنا وأسيوط.

وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 74 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدة جولات متابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة،الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، القليوبية، الشرقية والاسماعيلية لمراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 13 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

كما قامت الإدارة بحصر المجازر اليدوية في بعض أحياء محافظة الجيزة وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 14 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات الجيزة، القليوبية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ والإسكندرية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل عدة منشآت جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 751 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 21 زيارة ميدانية في الإسكندرية، الدقهلية، ميناء العريش، كفر الشيخ، البحيرة وبورسعيد، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 647 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 537 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 40 حملة تفتيشية موسعة على 240 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية (باتيه، مجمدات، عصائر).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن (أسماك، مجمدات، لحوم)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 10 قرارات صادرة عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 600 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية عددًا من الحملات التفتيشية بعضها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (بني عبيد، دكرنس، محلة دمنة، ميت غمر، المنصورة، طلخا، منية النصر)، وأسفرت الحملات عن تحرير 15 محضرًا شملت مخالفات (تحفظ، نقص وعدم تطبيق الاشتراطات الصحية، الذبح خارج السلخانة، عدم وجود شهادات صحية، إدارة منشأة بدون ترخيص، عرقلة ومنع اللجنة المشكلة).

كما تم التحفظ على 9 أطنان و 228 كجم من المواد الغذائية المتنوعة لكونها مجهولة المصدر وبدون بيانات، بالإضافة إلى إعدام 106 كجم من المواد الغذائية الأخرى لظهور علامات الفساد وتغير خواصها الطبيعية.

وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية في مدن (دمنهور، إيتاي البارود، المحمودية، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، رشيد، كفر الدوار، إدكو، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر).

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم عدة حملات تفتيشية بعضها مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمدن (شبين الكوم، بركة السبع، منوف، السادات)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم الإعدام بمعرفة صاحب الشأن في حضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة المختلفة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي ثبت مخالفتها.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية حملات تفتيشية، حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، أسفرت عن إعدام 250 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية التي ظهرت عليها علامات الفساد الظاهري، وتحرير محضر بإعدام 111 طنًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما نفذ الفرع حملة مشتركة مع هيئة الدواء المصرية، شملت المرور على 3 صيدليات، وحملة أخرى مشتركة مع مديرية الطب البيطري شملت المرور على مجزرين.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع إمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ عدة حملات تفتيشية مشتركة مع مباحث التموين شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة بني سويف والواسطي، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 17 طنًا من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية، كما تبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد بتنفيذ حملات تفتيشية حيث تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة ومدينة بورفؤاد، وأسفرت الحملات عن إعدام 400 كجم من الزيت مجهول المصدر، بالإضافة إلى إعدام 275 كجم من المواد الغذائية لحدوث تغير في خواصها الطبيعية، وتمت عملية الإعدام بمعرفة صاحب المنشأة.

كما تم العرض بالتوصية على الجهات المختصة لإيقاف تشغيل عدد منشأتين غذائيتين لكونهما تشكلان خطرًا على الصحة العامة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة دمياط عددًا من الحملات التفتيشية الموسعة بالاشتراك مع (نائب رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدينة، مديرية التموين، الإدارة الصحية، الإدارة التموينية، الرقابة التموينية، إدارة المجازر، الديوان العام بالمحافظة، جهاز حماية المستهلك) شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق مركز ومدينة (كفر سعد، دمياط، الزرقا، فاراسكور، كفر البطيخ، الروضة)، وأسفرت الحملات عن إعدام 250 كجم من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية ومتغيرة الخواص الطبيعية، وتمت عملية الإعدام في حضور ممثلي هيئة سلامة الغذاء وأعضاء اللجنة المشكلة.

وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ عدة حملات تفتيشية على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير عدة محاضر إعدام لمنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر (مخبوزات، شوكولاتة، كاسترد).

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحر الأحمر (مدينة الغردقة) حملة تفتيشية مشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى (الطب البيطري، التموين، الصحة، مجلس المدينة)، شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر نقص الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء لبعض المنشآت الغذائية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة (فرع الغرفة التجارية) بفحص عدد من الشكاوى، بعضها بالاشتراك مع هيئة التنمية الصناعية.

كما قام الفرع بإعدام 10 طن و 230 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء وإمهالهم فترة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ حملات تفتيشية شملت المرور على عدد من المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.